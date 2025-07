iOS 26 change le look des iPhone avec ces nouveaux fonds d’écran colorés

Apple continue d’affiner iOS 26 avec sa troisième version bêta. Cette mise à jour apporte des options inédites pour le fond d’écran et améliore certains effets visuels. Les fans d’iPhone peuvent déjà entrevoir les prochaines grandes évolutions.

Chaque année, Apple peaufine son système mobile avant la sortie officielle. Ces versions bêta permettent de tester de nouvelles fonctions et de corriger des problèmes repérés par les développeurs. Elles offrent aussi un aperçu des changements esthétiques et des améliorations prévues pour les mois à venir.

La troisième bêta d’iOS 26 est désormais disponible pour les développeurs. Elle arrive deux semaines après la précédente version et introduit plusieurs nouveautés visuelles. Parmi les changements marquants, Apple propose de nouvelles options de couleur pour le fond d’écran par défaut et renforce l’effet de flou dans certains menus. Cette version s’inscrit dans le nouveau langage visuel Liquid Glass, qui remplace l’aspect plat des anciennes versions.

La bêta 3 d’iOS 26 ajoute trois couleurs de fond d’écran et améliore le flou dans l’interface

Avec cette mise à jour, le fond d’écran par défaut gagne trois variantes supplémentaires : Dusk, Halo et Shadow. La version initiale, désormais appelée Sky, utilisait surtout des tons bleus. La déclinaison Dusk adopte un mélange de rose et violet, apportant une touche plus douce et originale. Ces fonds réagissent aux mouvements du téléphone, donnant une impression de profondeur grâce aux éléments Liquid Glass. En parallèle, Apple a modifié le flou dans l’interface, rendant les zones comme le Centre de contrôle et la barre d’onglets plus givrés et plus modernes.

La bêta 3 d'iOS26 corrige aussi un petit problème d’alignement des icônes dans le Dock. Les icônes restent désormais centrées même lorsqu’il y en a moins de quatre. Les icônes des applications Photos et Fichiers ont également été légèrement retouchées. Du côté de l’iPad, Apple a ajouté une fonction pour mieux repérer le curseur, qui grossit lorsqu’on le secoue rapidement, comme sur macOS. Bien que cette bêta n’apporte pas de fonctionnalités majeures, elle prépare le terrain pour les futures nouveautés. La marque devrait continuer à publier des versions chaque semaine ou toutes les deux semaines d’ici la sortie finale.