Samsung prépare un concurrent d’Android Auto et son design vient de fuiter, voici à quoi il va ressembler

Le design d’une mystérieuse interface signée Samsung vient d’être repéré dans une fuite. Baptisée « Auto DeX », cette nouveauté pourrait remplacer Android Auto dans des milliers de voitures. Une utilisation directe sur smartphone serait même envisagée, promettant une approche inédite.

La connectivité en voiture est devenue un point clé pour les fabricants de smartphones. Les utilisateurs cherchent des solutions simples pour retrouver leurs applications préférées sur l’écran de leur véhicule. Ces systèmes permettent d’accéder facilement à la navigation, à la musique ou encore aux appels, tout en restant concentré sur la route.

Samsung travaillerait sur un nouveau projet baptisé « Auto DeX ». Cette interface vise à offrir une alternative complète à Android Auto ou Apple CarPlay. Selon les premières fuites, cette nouveauté proposerait une interface spécialement adaptée aux voitures et pourrait même fonctionner directement sur un smartphone, sans passer par un écran intégré au tableau de bord.

D’après des informations repérées par un passionné surnommé @GalaxyTechie sur X, Auto DeX serait compatible avec plus de 8 500 modèles de voitures issus de plus de cent marques. L’interface montrerait un tableau de bord central, affichant une carte de navigation et un raccourci pour la musique. Une barre verticale sur la gauche permettrait d’accéder à l’heure, aux applications principales comme Bixby, la cartographie, la musique ou encore l’application Téléphone de Samsung. Une deuxième barre, située en bas, reprendrait la navigation classique à trois boutons, déjà bien connue sur les smartphones Galaxy.

L’une des particularités de l’interface Auto DeX serait sa capacité à fonctionner même sans voiture, directement sur l’écran du téléphone. Cette approche rappellerait l’ancienne option Android Auto pour écrans de téléphone que Google avait supprimée. Samsung pourrait lancer cette fonctionnalité en parallèle de One UI 8, attendu très prochainement sur ses nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Pour l’instant, aucune date précise ni détail officiel n’ont été annoncés. Les utilisateurs intéressés devront donc attendre encore un peu avant de savoir quand et comment cette appli sera réellement disponible.

Here's a FIRST LOOK at Samsung's ‘Auto DeX', supporting 8500+ car models of 120+ brands. The great news is, even if your car doesn't support it or you don't have a car, you can use it with some tricks. Another great news is, you can use DeX even if your phone doesn't support it! pic.twitter.com/bQ2WOCKgEr

— Galaxy Techie (@GalaxyTechie) July 8, 2025