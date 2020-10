Malgré ses soucis avec les services Google, Huawei continue d'alimenter la scène high-tech avec de nouveaux produits. Et après le MateBook D 14 sous AMD passé entre nos mains en ce début d'année, nous testons aujourd'hui son petit frère, le MateBook 14, revu et corrigé sur de nombreux points hardware.

Après le MateBook D14, Huawei réitère l'exploit avec une toute nouvelle version qui intègre une nouvelle génération de processeurs Ryzen 7 et une quantité de RAM doublée. Le tout se présente toujours au format confortable de 14”. Si le MateBook 14 sous pavillon AMD ressemble beaucoup au modèle que nous avons testé il y a quelques mois. Mais, pour inverser la tendance proposée en début d'année, l'évolution est plus présente au niveau des composants qu'en termes design.

Notre test complet du MateBook 14 (AMD) en vidéo

Design et connectiques : C'est beau, très beau

Première chose que l'on constate lors de la sortie de boite, c'est le design extérieur. Le Matebook 14 (AMD) est un beau bébé de 1,5 kg et offre une excellente première impression. On a vraiment là un soin particulier apporté au choix des matériaux et du coloris. Sur le dessus, nous ne retrouverons aucune fioriture, si ce n'est l'inscription « HUAWEI » sur le milieu, en métal brillant qui contraste parfaitement avec l'aluminium gris anthracite et brossé du reste de l'appareil. Seule la charnière de l'écran est en plastique, plastique qui est cependant de très bonne qualité également.

Sous l'appareil on retrouve un large espace de circulation d'air afin d'aérer l'appareil grâce aux deux ventilateurs intégrés, deux patins antidérapants et deux haut-parleurs. L'ensemble du design est vraiment réussi et séduisant.

Côté connectiques, on a tout, ou presque. Sur la tranche gauche on trouve un port USB-C qui s'occupe entre autres de la recharge 65W grâce à l'adaptateur secteur fourni, un port jack 3,5 mm permettant de connecter un micro-casque en jack TRRS et un port HDMI 2,1. A l'opposé, nous avons droit à deux ports USB type A en 3.0. On notera l'absence de lecteur de carte SD et, format ultraportable oblige, de port Ethernet. Mais ce que l'on regrettera surtout, c'est la connexion sans fil, qui se limite au Wi-fi AC. Pas de Wi-fi 6 donc sur ce PC, alors que Huawei a été l'un des premiers à promouvoir ce standard.

Écran IPS LCD 2K et tactile en prime

À l'ouverture on ne constate pas de grand changement design. Cependant, il est intéressant de noter que l'angle d'ouverture a été réduit. Il n'est plus possible d'ouvrir l'appareil à 180°, mais à 155° maximum. Continuons avec la dalle IPS LCD de 14” au format 3:2 qui offre une très belle surface d'affichage, plus agréable en navigation web que le 16:9. Encadrée de 3 bords fins de 5 mm et un bord plus épais en bas de 2cm d'épaisseur, cette dernière occupe 90% de la surface.

Contrairement à l'écran de la version précédente, nous avons là une jolie évolution passant d'un écran full HD à une très belle dalle 2K proposant une résolution de 2160*1440 avec une densité de 185 pixels par pouces. La luminosité max annoncée par Huawei est de 300 nits et un taux de contraste de 1500:1.

Point toujours intéressant à noter, cet écran est tactile en multipoints, et Huawei a joué de cette qualité pour proposer diverses fonctions permettant d'améliorer la productivité. Un glissement vers le bas avec 3 doigts ouvrira automatiquement un outil de capture d'écran par exemple. Le tactile répond bien et se révèle très précis. Pas de soucis particuliers à déplacer les fenêtres, à naviguer, l'ensemble se fait naturellement.

Pour finir, l'écran est pensé performances, mais aussi santé puisqu'il filtre les émissions de lumière bleue pour protéger les yeux de l'utilisateur. En cette période où nous passons toujours plus de temps devant nos écrans, il s'agit là d'un excellent complément pour cette dalle déjà impressionnante.

Clavier : grand et confortable

Sur la partie clavier du Matebook 14, pas d'immense changement par rapport à la version précédente. On trouve un très généreux trackpad de 11,9 cm de large par 7,2 cm de haut et multi-touch, et qui offre une navigation fluide et intuitive. Le spacieux clavier rétroéclairé bénéficie quant à lui d'une frappe très agréable et propose deux niveaux de luminosité, mais n'intègre pas de pavé numérique.

Notons la présence d'une webcam 720P rétractable cachée entre les touches F6 et F7. Un bon point pour les férus de la protection de la vie privée, un mauvais point côté cadrage, sauf si vous êtes vraiment fier de votre menton… Lors des vidéoconférences, ce placement de webcam impactera forcément l'expérience de l'utilisateur, cependant cela reste la solution la plus adéquate pour profiter d'un écran à bords fins.

On notera le déplacement du bouton de mise sous tension qui passe au-dessus de la touche « suppr » au lieu d'être à sa droite. Un changement qui permet de gagner un peu de place, le clavier ayant été très légèrement agrandi. À noter que ce bouton permet également la lecture d'empreinte digitale grâce à une puce dédiée. L'ensemble permet d'allumer l'ordinateur avec la technologie « One-Touch-to-Go » rendant l'allumage et l'identification totalement transparents. La reconnaissance d'empreinte est rapide et fiable. Après configuration et une salve de tentatives, la reconnaissance d'empreintes digitales ne s'est pas trompée une seule fois.

Un petit point audio semble nécessaire: le son délivré par les deux haut-parleurs stéréos situés sous l'appareil est vraiment propre. Les basses, bien qu'un tantinet timides, sont suffisamment présentes pour offrir une belle restitution audio lors d'une séance de visionnage vidéo ou d'écoute musicale. Le son est équilibré et, même à pleine puissance, ne sature pas.

Pour finir, petit point satisfaisant, je me suis amusé à plusieurs reprises à refermer le clapet de l'ordinateur. Le bruit s'en dégageant est vraiment très agréable : c'est un détail, mais qui rajoute quelque chose de premium à l'expérience. On sent l'importance portée à la finition.

En résumé, mis à part quelque petits soucis de connectique, et un placement plus que discutable de la caméra, le Huawei Matebook 14 AMD respire le premium. Des matériaux à l'ergonomie générale, l'ensemble est vraiment très beau. Et surtout, agréable en tout point. Mais il ne suffit pas d'être beau pour être performant, passons donc à ce qu'il se passe sous le capot.

Hardware et performances : un ultraportable surboosté

Intel a du souci à se faire. De plus en plus de constructeurs intègrent les processeurs tout aussi puissants, mais bien moins chers d'AMD. C'est le cas de ce Matebook 14, qui se voit équipé du très récent Ryzen 7 4800H. Cet octo-core est basé sur l'architecture Zen 2 (Renoir), gravé en 7nm et propose une fréquence de 2,9Ghz de base pouvant monter jusqu'à 4,2Ghz. 8 cœurs, 16 threads, l'ensemble étant assisté de 16 Go de Ram en DDR4… Que demander de plus ? Une configuration qui, sur le papier, se présente presque comme un PC gaming à la seule différence qu'ici il n'y a pas de carte graphique dédiée. C'est le Ryzen 7 qui s'occupe de l'affichage avec 7 cœurs GPU dédiés grâce à la technologie AMD Radeon.

Les joueurs à la recherche de grosses performances peuvent donc passer leur chemin sur ce modèle qui ne répondra pas à leurs exigences élevées en termes de gaming. Vous pourrez cependant faire tourner les jeux les moins gourmands comme Heartstone ou tout type de MOBA, mais attention à ne pas pousser les options graphiques au maximum, sans quoi la fréquence de rafraîchissement et la batterie en prennent un coup.

Côté stockage C'est un SSD de 512 Go en PCIe que Huawei annonce. Un tour dans le gestionnaire de disques et on se retrouve devant un SSD de 476 Go qui, sur la version que nous avons eue entre les mains, est partitionnée entre OS (120 Go) et volume de restauration. Finalement, seulement il ne reste que 341 Go de disponibles pour les données.

Les 512 Go de SSD de ce modèle sont un peu légers malheureusement, surtout quand on voit l'espace nécessaire à certains jeux comme Call Of Duty Modern Warfare ou Warzone, qui prennent déjà 209 Go de stockage à eux deux. Aujourd'hui, en dessous d'un téraoctet de stockage, cela reste relativement limite. On aurait préféré l'intégration d'un SSD en NVMe M2 d'un To qui aurait pu faire gagner en poids et en performances sur l'appareil, même si ce PC reste quant même véloce. A titre d'exemple, il ne faut que cinq secondes au Matebook 14 pour s'allumer et à peine deux pour s'éteindre.

Passons à la batterie. Cette dernière offre une capacité nominale de 56Wh et Huawei annonce jusqu'à 10h d'autonomie, selon le mode d'alimentation choisi, vous pourrez même aller légèrement au-dessus. 3 heures de visionnage de vidéos en local n'a fait baisser la batterie que de 30% .Une autre demie-journée de 4 heures de binge-watching sur Netflix en Wi-Fi n'a fait baisser la batterie que de 100% à 45%.

Après une journée pour la rédaction de cet article, la batterie n'avait chuté que de 25%, en ayant pris le soin de mettre le curseur de gestion d'alimentation en « meilleures performances », soit juste en dessous de « performances maximales ». La batterie tiendra donc sans aucun souci une journée dans le cadre d'une utilisation bureautique/navigation web.

Dans la boite, vous retrouverez évidemment le chargeur secteur composé d'un câble USB type C vers USB type C d'une longueur d'1m80, et d'un bloc d'alimentation secteur vraiment petit et discret capable de délivrer 65w grâce à la technologie Huawei SuperCharge, ce dernier permettant une recharge relativement rapide. Lors de nos tests, il n'a fallu qu'une petite demi-heure pour recharger la batterie jusqu'à 50%.

Huawei Share : un écosystème simple et bien pensé

L'ensemble Hardware/Software est géré par Windows 10 en version famille et tourne sans aucun souci. Si vous êtes un amateur de la marque et que vous possédez également l'un de leurs smartphones, vous pourrez alors utiliser Huawei Share depuis l'application « PC Manager » préinstallée. Huawei Share est une technologie qui permet le transfert des données sans fil de l'ordinateur au smartphone et inversement. Elle propose également de répondre aux SMS, aux appels, consulter vos notifications, etc.

En bref, Huawei Share permet de contrôler votre smartphone depuis votre ordinateur le plus simplement du monde, un peu comme le fait l'application Votre Téléphone de Windows 10, qui propose même désormais capable de lancer des application Android. Un bon point au niveau de la productivité, qui permet de concentrer son attention sur un seul écran au lieu de deux et d'améliorer l'interactivité et la communication entre périphériques. À noter qu'il vous faudra impérativement un smartphone Huawei ou Honor pour bénéficier de cette fonctionnalité.

Conclusion : ultraportable, ultraperformant

Pour résumer sur l’harmonie Hardware/Software, Huawei nous sert ici un ultraportable de qualité qui répondra à l'ensemble des besoins standards en informatique. Le Ryzen 7 4800h couplé aux 16 Go de RAM offre ensemble une fluidité indéniable et des performances bien au-dessus des standards actuels, et ce, avec une endurance totalement bluffante. Un chargeur oublié à la maison ne sera en aucun cas un problème avec ce Matebook 14 AMD. Seul point à noter, l'absence de carte graphique rend ce produit très vite limité pour les personnes travaillant en graphisme 2D et 3D.

Le Matebook 14 sera disponible dès octobre 2020 en deux versions : l'une intègre un Ryzen 5 4600H et une dalle non tactile et se voit proposé à 899,99€. L'autre, celle que nous avons testée ici, s'affiche à 1099,99 €.

Le Huawei Matebook 14 est équipé d'une double ventilation disposée de chaque côté en dessous de l'appareil, après plusieurs heures d'utilisations. Force est de constater que la température ne grimpe que très peu, et que la chauffe est parfaitement bien gérée. Même en performances maximales, l'ordinateur ne chauffe que très peu et aucune perte de performances n’est à noter.