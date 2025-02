Quelques jours après le lancement du Magic7 Pro, Honor remet le couvert avec une déclinaison « Porsche Design » de son dernier flagship : le Magic7 RSR. Vendu à un montant où certains smartphones pliants sont vendus, le Magic 7 RSR profite de plusieurs changements qui veulent justifier cette différence tarifaire. Quels sont-ils ? Valent-ils l’écart de prix ? On vous dit tout.

Le mois dernier, Honor présentait le Magic7 Pro, son nouveau porte-étendard. À cette occasion, nous avons publié un test complet du smartphone. Et force est de constater que le Magic7 Pro profite de nombreuses qualités, dont la plupart ont été héritées de son prédécesseur, l’excellent Magic6 Pro. Cependant, à trop vouloir perd à tout le monde, le Magic7 Pro perd un peu de l’originalité de son prédécesseur.

Lire aussi – Test Samsung Galaxy S25 Ultra : un smartphone vraiment stylet

Quelques jours après son officialisation, Honor présentait une version « luxueuse » de son porte-étendard. Son nom : Magic7 RSR Porsche Design. Troisième smartphone de Honor à profiter de la griffe du designer industriel après le Magic6 RSR et le Magic V2 RSR, ce smartphone reprend à 95 % la fiche technique de la version « standard ». Mais il existe tout de même quelques différences. La principale étant… le prix, bien évidemment. Les améliorations valent-elles le coût supplémentaire ? C’est ce que nous allons découvrir dans ce test express.

Prix et date de disponibilité

Le Magic7 RSR Porsche Design est vendu 1999 euros. Il n’existe en France qu’une seule version. Elle est dotée de 24 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Soit le double de RAM et d’espace interne que le Magic7 Pro. Ce dernier étant vendu au prix public conseillé de 1299 euros, vous devez donc payer un premium de 700 euros pour vous offrir le Magic7 RSR. Pour le prix du Magic7 RSR, vous pouvez acheter la meilleure déclinaison de l’iPhone 16 Pro Max… voire même un Magic V3.

À titre de comparaison, le Magic V2 RSR a été lancé au prix de 2699 euros, quand le Magic V2 « standard » était proposé à 1999 euros, et le Magic6 RSR a été officialisé au prix public conseillé de 1899 euros, contre 1299 euros pour la version standard. Le premium de la version Porsche Design pour ces deux téléphones est donc de 700 euros et 600 euros, respectivement.

Si vous êtes sensible aux codes du luxe ostentatoire, mais que la performance technologique n’est pas votre priorité, nous avons une recommandation : achetez le modèle précédent ou attendez quelques mois. En effet, un an après sa sortie, le Magic6 RSR, prédécesseur de ce Magic7 RSR, est vendu chez Porsche Design à moins de 1000 euros. Vous disposez donc de tous les avantages visuels d’un smartphone griffé « Porsche Design », mais cela n’aura pas le même impact sur votre budget.

Design, emballage et interface

Commençons ce petit test par les éléments esthétiques. À l’extérieur, le Magic7 RSR reprend les codes de la gamme Porsche Design, avec un module photo hexagonal très anguleux et très protubérant. Pour ce téléphone, Honor a travaillé sur une intégration plus harmonieuse de ce module photo dans la coque en verre minéral. Mais ce n’est pas le seul détail à relever : la ligne médiane de cette coque est marquée, comme sur les châssis de certaines voitures sportives.

Le Magic7 RSR est plus léger que son prédécesseur, mais reste assez lourd : 228 grammes. Si la coque du téléphone est mate, évitant ainsi les traces de doigt, le contour métallique est brillant, ce qui est plus salissant. Le Magic7 RSR se décline en deux couleurs : « agate » (gris) et « provence » (mauve), la seconde étant bien sûr plus originale. Le verre minéral de l’écran est incurvé sur les quatre côtés et recouvert d’une protection supplémentaire. La certification IP69 est toujours d’actualité.

Les éléments techniques sont positionnés comme sur le Magic7 Pro. Il y a un double poinçon pour le capteur selfie et la caméra ToF, ainsi qu’un lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran. Les haut-parleurs sont presque symétriques pour une expérience audio plutôt qualitative : la puissance est élevée, mais le son reste détaillé quand vous montez le volume. Les médiums sont très généreux, mais ils laissent tout de même de la place aux aigus et aux graves.

Code du luxe oblige, le smartphone est livré dans une très belle boîte qui rappelle les écrins des parfums ou des bijoux. Quand vous ouvrez l’emballage, vous découvrez d’abord le smartphone. Puis, en soulevant le support, vous découvrez plusieurs accessoires. Sur la gauche, vous avez une coque de protection. Sous cette dernière, vous avez une boîte où se trouvent deux câbles USB-C vers USB-C, ainsi que l’outil pour ouvrir le tiroir de la carte SIM. À côté de la coque, vous avez deux chargeurs 100 watts : un pour l’Europe continentale et un pour le Royaume-Uni.

Le smartphone fonctionne sur MagicOS 7.0. Vous pouvez retrouver toutes nos impressions sur cette version dans le test du Magic7 Pro. Version « Porsche Design » oblige, le Magic7 RSR profite d’une interface adaptée : le fond d’écran et le jeu d’icônes système adoptent le noir et le doré pour un côté « précieux bling-bling ». Dommage que les icônes des applications Google n’adoptent pas ce style, car le résultat manque d’homogénéité. Si vous n’aimez pas, vous pouvez toujours réactiver le jeu d’icônes standard.

Écran, performances et batterie

Abordons maintenant la partie « technique » de ce test express. Le Magic7 RSR reprend en très grande partie la plate-forme, l’écran et la batterie du Magic7 Pro. Nous retrouvons donc le Snapdragon 8 Elite. Il est accompagné ici de 24 Go de mémoire vive, un volume énorme qui explique en partie la différence de tarif entre le Magic7 RSR et le Magic7 Pro. Ce volume n’est utile que dans de très rares cas.

Le smartphone offre une puissance élevée. Les chiffres obtenus dans les benchmarks sont assez proches de ceux du Magic7 Pro, parfois un peu en dessous, parfois un peu au-dessus. Nous ne constatons pas de réel avantage, dans les tests techniques, à l’intégration de deux fois plus de RAM. Ses performances sont bonnes, mais la stabilité l’est un peu moins. Elle oscille entre 60 % et 70 %. Cela est dû à une gestion approximative de la chauffe : la température interne dépasse les 60°C et le système a même forcé l’arrêt de certains stress tests. Heureusement, au quotidien, la chauffe reste modérée.

Côté batterie, le Magic7 RSR reprend la batterie silicone carbone de la version internationale du Magic7 Pro (et non celle de la version européenne qui est bridée). Elle profite d’une capacité de 5870 mAh. Nous nous attendions donc à une meilleure autonomie, mais ce n’est pas le cas : le Magic7 RSR frôle les 14 heures d’utilisation continue selon PC Mark, soit une heure de moins que le Magic7 Pro. En jeu, l’autonomie est similaire à celle du Magic7 Pro : 4 heures en moyenne, en fonction du jeu que vous utilisez.

Pour la recharge, le smartphone est compatible avec la charge rapide 100 watts en filaire et 80 watts sans fil, comme le Magic7 Pro. En plus, le chargeur compatible est fourni ! Avec ce dernier, vous rechargez totalement la batterie en moins de 40 minutes. Voici nos données intermédiaires :

10 mn : 31 %

20 mn : 55 %

30 mn : 81 %

Pour l’affichage, vous retrouvez la dalle AMOLED LTPO du Magic 7 Pro. Elle mesure 6,8 pouces. Son taux de rafraichissement maximal est de 120 Hz, avec plusieurs paliers de 1 Hz à 120 Hz. La définition maximale est Quad HD+ pour une résolution de 453 pixels par pouce. Mais le système adapte ce réglage pour baisser la consommation d’énergie. La dalle est compatible Dolby Vision et HDR10+. Sa luminosité maximale est de 1200 nits avec des contenus HDR et de 5000 nits en pointe locale. Avec le profil colorimétrique normale, nous avons mesuré une luminosité légèrement supérieure à 700 nits. En outre la colorimétrie est toujours un peu chaude. Mais les couleurs sont davantage respectées avec ce profil.

Photo et vidéo

Finissons ce test express avec la photographie. Dans ce domaine, le Magic7 RSR s’inspire du Magic7 Pro sans pour autant reprendre exactement la même configuration. Voici celle du Magic7 RSR :

Principal : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.4-2.0, stabilisateur optique, autofocus Dual Pixel et autofocus LiDAR

: capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/1.4-2.0, stabilisateur optique, autofocus Dual Pixel et autofocus LiDAR Téléobjectif : capteur 200 mégapixels, objectif périscopique ouvrant à f/1.9, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase, zoom optique 3x

: capteur 200 mégapixels, objectif périscopique ouvrant à f/1.9, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase, zoom optique 3x Panorama : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus Dual Pixel, angle de vue 122°

: capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus Dual Pixel, angle de vue 122° Selfie : capteur 50 mégapixels, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à mesure de contraste, caméra ToF

Les principales différences sont l’ouverture plus grande du téléobjectif, la présence d’un capteur LiDAR pour la mise au point, et quelques différences sur les autofocus. Cette configuration offre de très bons résultats en photo. De belles couleurs. De nombreux détails. Une bonne gestion de la lumière. Et une grande netteté. Les contre-jours sont nets. L’autofocus est rapide. Et les photos de nuit sont globalement bonnes. Tous les capteurs sont globalement concernés, même si nous notons quelques différences de tons entre le capteur principal et le téléobjectif, ainsi qu’une lumière moins bien maitrisée avec ce dernier. En soirée, l’utilisation du mode nocturne est une obligation si vous zoomez.

Les portraits sont également élégants et très détaillés. Le zoom lossless (2x) du capteur principal est, une fois encore, votre meilleur allié pour cet exercice. Ici, le téléobjectif n’offre de bons résultats qu’en journée. Le capteur selfie est lui aussi qualitatif dans cet exercice, notamment grâce à la caméra Time of Flight et l’autofocus intégré au module. Et cerise sur le gâteau, les modes Harcourt, présents dans le Magic7 Pro et le Honor 200 Pro, sont également proposés En vidéo, le Magic7 RSR reprend toutes les qualités des modes photo. Nous notons que la netteté en vidéo est plutôt élevée en journée avec le zoom numérique, même au maximum (10x). En soirée, le grain devient un peu trop élevé avec ce rapport.

Conclusion

Le Magic7 RSR est un bon smartphone, mais il n’est pas toujours meilleur que le Magic7 Pro. Certes, vous disposez de plus de RAM et de plus de stockage, d’une batterie plus généreuse, sans parler des accessoires fournis dans la boîte. En revanche, vous avez une puissance similaire, une configuration photo avec des améliorations et des concessions, un écran quasiment identique et une charge aussi rapide. À cela s’ajoute une autonomie toujours moyenne. L’expérience est donc globalement la même, pour un prix beaucoup plus élevé. À ce tarif, nous préférons craquer pour un smartphone pliable, comme le Magic V3, par exemple.