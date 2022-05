Honor présente la Watch GS3 et les Earbuds 3 Pro pour accessoiriser le Magic4 Pro

Honor a annoncé deux nouveaux accessoires connectés pour accompagner le lancement du Magic4 Pro, son premier smartphone haut de gamme à arriver en Europe. Le premier est la Honor Watch GS 3 qui remplace la Magic Watch 2. Et le second est la paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro qui viennent grossir les rangs de l’offre audio de la marque. Les prix de ces accessoires varient de 199 euros à 249 euros.

Hier, Honor a levé le voile sur le Magic4 Pro, dont nous avons publié le test complet. Ce smartphone symbolise l’ambition de la marque sur le segment haut de gamme, puisqu’il est positionné à 1099 euros. Jamais un smartphone n’avait été proposé à ce prix en France. Et pourtant, malgré ce montant, le Magic4 Pro n’est pas si onéreux que cela, compte tenu de l’équipement proposé. Il offre en effet une expérience digne d’un Find X5 Pro, par exemple, mais à un prix 200 euros moins élevé.

Lors de la présentation du Magic4 Pro, Honor a également profité de l’occasion pour annoncer deux nouveaux accessoires connectés qui accompagneront parfaitement bien le Magic4 Pro. Il s’agit d’une montre connectée, la Honor Watch GS 3, et d’une paire d’écouteurs, les Magic Earbuds 3 Pro. Ce sont deux accessoires qui ne seront disponibles que le 30 mai prochain, comme le Magic4 Pro (qui profite d’une campagne de précommande). Inutile donc de courir en magasin pour vous les acheter. Mais profitons-en tout de même pour les présenter.

Honor Watch GS 3 : la remplaçante de la Magic Watch 2 monte en gamme

Commençons par la Honor Watch GS 3. Elle remplace la Magic Watch 2 que nous avons testée il y a deux ans (le temps passe bien vite). Elle en reprend le positionnement : une montre davantage design que sport, avec un cadran circulaire de 46 mm, un boitier en acier, deux boutons mécaniques sur la tranche et des cornes standard pour y positionner tout type de bracelet. La montre existe en deux versions : « noir minuit », avec boitier noir et bracelet sport en polycarbonate, et « bleu océan », avec boitier acier et bracelet bleu en cuir végétal. Une version « dorée classique » existe également, mais elle n’est pas proposée en France.

Côté fiche technique, nous retrouvons un écran tactile AMOLED de 1,43 pouce d’une résolution de 326 pixels par pouce, une batterie de 451 mAh offrant une autonomie de 15 jours environ (sans changement), des capteurs biométriques, un double GPS autonome, 4 Go de stockage interne (principalement pour la musique) et l’étanchéité IP68 et 5ATM. Le prix est de 229 euros en version noire et 249 euros en version bleue (parce que le cuir vaut plus cher).

Earbuds 3 Pro : double haut-parleur, réduction de bruit adaptative et 24 heures d'autonomie

Continuons avec les Earbuds 3 Pro, un nom qui pourrait laisser entendre qu’il existe des Earbuds 2 Pro. Et c’est certainement vrai… mais pas en France. En effet, la marque Honor s’est relancée il y a peu sur le vieux continent. Résultat, de nombreux produits connectés, dérivés du catalogue Huawei, n’ont pas connu de lancement international. Après les Earbuds 2 Lite, vendus aujourd’hui moins de 100 euros et lancés avec le Honor 50 (que nous avons également testé), les Earbuds 3 Pro viennent donc renforcer la proposition audio de Honor.

Un renforcement par le haut, car ces nouveaux écouteurs sont proposés à 199 euros. Nous y retrouvons un diaphragme de 11 mm pour envoyer des graves et des médiums. Il est accompagné d’un tweeter piézoélectrique pour arrondir les aigus et les voix. À cela s’ajoute la réduction de bruit active adaptative, un peu à l’image des Linkbuds S de Sony que nous avons testés cette semaine. L’idée est de réduire ou d’augmenter la réduction de bruit en fonction de l’environnement sans intervention. Honor promet une réduction maximale qui peut annuler jusqu’à 46 décibels.

Les écouteurs intègrent un capteur osseux pour l’isolation de la voix pendant les appels. Ils profiteraient d’une faible latence pour les jeux, mais dans une limite réduite. Enfin, la marque promet une autonomie de 24 heures en lecture musicale, sans réduction de bruit active, sans audio HD, avec le volume à 50 % et en comptant la batterie du boitier. Le boitier est compatible charge filaire (USB type-C) et sans-fil. Enfin, les écouteurs sont protégés contre les éclaboussures et la sueur, mais pas contre un bon bain.