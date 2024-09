Test de l’Asus Zenbook S14 : ce PC portable n’a pas besoin d’être rechargé tous les jours, et c’est grâce à son processeur

Asus a lancé au début du mois une toute nouvelle génération d’ordinateurs portables, les premiers équipés des puces Lunar Lake d’Intel. Les Zenbook S14 et S16 promettent de porter l’autonomie des PC à de nouveaux sommets, mais sont-ils vraiment à la hauteur des promesses ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Le Zenbook S14 est le premier PC portable d’ASUS équipé d’une puce Lunar Lake, la dernière génération d’Intel lancée en début de mois avant l’IFA 2024 de Berlin. Intel a fait beaucoup de promesses avec cette nouvelle génération de puces, conçues pour éliminer certains défauts des générations précédentes.

Le Zenbook S14 reprend ce qui a fait la force des générations précédentes, c’est-à-dire un design haut de gamme et un écran qui s’annonce impressionnant. La puce Intel devrait venir apporter une autonomie de compétition sans pour autant sacrifier les performances, alors est-on face à une véritable combinaison sans défauts ?

Prix et disponibilité

Le Zenbook S14 est disponible à un tarif de 1799 euros dans sa version avec 32 Go de RAM intégrée et un Intel Core Ultra 7 258V, soit la version que nous testons actuellement. Elle est donc au même tarif que l’ASUS Zenbook 14 OLED précédent avec un processeur Meteor Lake. On est aussi une petite centaine d’euros moins cher que le Zenbook S16 et son processeur AMD Strix Point, que nous avons aussi pu tester.

Pour ceux qui ont un plus petit budget, des versions moins onéreuses sont également proposées. On retrouve un Zenbook S14 à 1499 euros avec un processeur Intel Core Ultra 7 256V, 1 To de stockage et 16 Go de RAM, ainsi qu'un Zenbook S14 à 1199 euros avec une puce Intel Core Ultra 5 226V, 1 To de stockage et 16 Go de RAM. Une version Zenbook S16 plus grande est même disponible avec les mêmes Core Ultra 7 258V et 32 Go de stockage que la nôtre, mais il faudra débourser 1999 euros pour vous l'offrir.

Fiche technique

Asus ZenBook S14 Ecran OLED 14 pouces

3,5K

120 Hz Epaisseur 1,29 cm Poids 1,2 kg CPU Intel Core Ultra 7 258V GPU Intel Arc 140V RAM 32 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x Thunderbolt 4

- 1 x USB-A 3.2

- 1 x HDMI 2.1

- 1 x Prise jack Connectivité - Wi-Fi 7 Prix 1799€

Design

Le nouvel Asus Zenbook S14 est un exemple étonnant de la façon dont les ordinateurs portables peuvent allier style, performances et portabilité. Au premier coup d'œil, cet ordinateur de 14 pouces attire immédiatement l'attention par son design épuré et minimaliste. Asus a réussi à intégrer un écran de taille moyenne dans un châssis étonnamment compact, ce qui donne l'impression d'avoir en main un ordinateur portable de 13 pouces.

Pour le design de son ordinateur, Asus a utilisé un matériau unique appelé « ceraluminium », une fusion de céramique et d'aluminium. Comme on l’a déjà vu sur le Zenbook S16 juste avant lui, il ne s'agit pas d'un simple discours marketing : la surface présente une texture distincte, à la fois lisse et très légèrement rugueuse au toucher. Elle rappelle la poterie fine et confère au Zenbook un aspect haut de gamme qui le distingue assurément de ses concurrents. Au dos, on retrouve des lignes géométriques nettes qui sont désormais la signature de cette série d’ordinateurs.

Malgré son profil mince, qui ne mesure que 1,29 cm d'épaisseur, le Zenbook S14 ne fait aucun compromis sur la durabilité. La couche d'oxyde de céramique créée sur le châssis en aluminium offre une excellente stabilité, avec seulement une légère flexion du pavé tactile et du centre du clavier sous une pression importante. Cet ordinateur portable de 14 pouces ne pèse que 1,20 kg, on est donc dans la moyenne basse sur cette catégorie.

L'ouverture de l'ordinateur portable révèle un intérieur bien conçu. Asus a fait des choix judicieux en matière d'agencement, avec un trackpad de taille raisonnable qui touche presque la bordure inférieure et une grande grille de haut-parleur signée Harman Kardon placée à l'arrière.

Le clavier assez agréable à utiliser. Les touches offrent une pression assez courte, peut-être un peu trop à notre goût. En contrepartie, la frappe est silencieuse, parfait pour travailler la nuit. Trois niveaux de rétroéclairage blanc sont proposés, et le plus faible s’avère finalement très lumineux.

L'angle d'ouverture est limité à environ 135 degrés. Cependant, les charnières sont robustes et l'ordinateur portable peut être ouvert d'un seul doigt, preuve que son design est très équilibré. Pour ce qui est du système de refroidissement, on retrouve une grille sous l’ordinateur, mais la chaleur est aussi expulsée par l’arrière, juste en-dessous de l’écran.

Enfin, comme toujours chez ASUS, la partie connectiques ne fait presque aucun compromis. On retrouve deux ports USB 4 Type-C Thunderbolt 4, une sortie HDMI 2.1 TMDS et une prise casque 3.5 mm sur le côté gauche, tandis que le côté droit abrite simplement un port USB 3.2 Gen 2 Type-A. On aurait aimé un emplacement pour carte microSD, mais il est absent sur ce modèle.

Pour ce qui est de l’écran, la dalle occupe pas moins de 90% de la facade, ce qui est excellent. On retrouve juste au-dessus une caméra compatible Windows Hello, qui sera le seul moyen d’authentification biométrique de l’appareil. Aucun capteur d’empreintes digitales n’est présent sur le clavier, c’est dommage sur un ordinateur à ce tarif.

Écran

Cela fait plusieurs générations qu’Asus nous habitue à proposer de très bons écrans sur ses PC portables, et c’est de nouveau le cas ici. On a droit à une dalle OLED de 14 pouces avec une définition 3K (2880 x 1800 pixels) et un ratio 16:10. Le taux de rafraichissement monte à 120 Hz, et est équipé de plusieurs technologies visant à réduire la fatigue oculaire.

Côté luminosité, ASUS annonce 400 nits, avec des pics à 500 nits en HDR. Selon nos mesures avec une sonde, le PC atteint bien les 400 nits en luminosité manuelle maximale avec le mode d’affichage par défaut. En passant sur le mode sRGB, vous obtiendez même un éclairage légèrement plus lumineux, à environ 430 nits.

Pour ce qui est de la colorimétrie, l’écran est validé par PANTONE, et prend en charge 100% de la gamme colorimétrique DCI-P3. Comme souvent chez ASUS, tout est presque parfait. En mode par défaut, la température des couleurs est impeccable, à 6500K. La restitution des couleurs est également très impressionnante, avec un Delta E moyen à seulement 1,1. Cela signifie que les couleurs sont extrêmement fidèles, et que les photographes et vidéastes qui ont besoin d’une excellente précision des couleurs seront ravis avec un tel écran. En mode sRGB, on est aussi à 6500K, mais les couleurs primaires sont ici plus éclatantes. Le Delta E moyen monte alors à 3,7. Il vaut donc mieux rester sur le mode couleurs natives si vous souhaitez des teintes respectées, et passer sur le sRGB pour des couleurs plus saturées.

On peut regretter que la dalle ne soit pas tactile, mais ce n’est finalement pas un trop gros problème puisque l’écran n’est pas pliable à 360 degrés.

Performances

La grande nouveauté de cette génération se trouve sous le capot. L’élément le plus intéressant de ce Zenbook S14 est son processeur, un Intel Core Ultra 7 258V. Il s’agit de l’un des premiers ordinateurs du marché à être équipé d’une puce de la génération Lunar Lake. Intel mise beaucoup sur cette nouvelle série, et promet qu’elle parviendra à rendre les ordinateurs très autonomes sans sacrifier l’autonomie.

Ce n’est pas le plus puissant de la série, mais il est doté de 4 cœurs haute performance (P) et 4 cœurs basse consommation (E), offrant un total de 8 cœurs et 8 threads. Ça vous paraîtra peut-être peu, puisque les puces précédentes en utilisaient davantage et bénéficiaient de l’hyperthreading, mais Intel assure que ce processeur est plus rapide que son prédécesseur de la génération Meteor Lake.

Et c'est effectivement ce que nous avons pu remarquer sur différents benchmarks. En terme de puissance brute, le Zenbook S14 est parfaitement là où on l'attendait, et c'est une bonne nouvelle. Les cœurs P peuvent atteindre une fréquence turbo maximale de 4,8 GHz, tandis que les cœurs E culminent à 3,7 GHz. Avec ses 12 Mo de cache intelligent, cette configuration assure une excellente réactivité dans les tâches quotidiennes et les applications plus exigeantes.

L'un des points forts de ce nouveau processeur Lunar Lake est sans conteste son GPU intégré, l'Intel Arc 140V. Équipé de 8 coeurs Xe2 cadencés jusqu'à 1,95 GHz, il offre des performances graphiques surprenantes pour un ordinateur portable de cette catégorie.

Les amateurs de jeux apprécieront particulièrement la capacité du Zenbook à faire tourner des titres récents en 1080p avec des réglages moyens, et certains atteignent même les 60 FPS grâce à la technologie d'upscaling XeSS d'Intel. On n’est évidemment pas au niveau d’une carte graphique dédiée, mais on atteint enfin des performances assez correctes qui permettent de profiter de nombreux jeux dans des conditions acceptables.

On obtient par exemple 30 fps en 1920 x 1200 avec des réglages en médium et le XeSS sur Ghost of Tsushima. Assassin's Creed Mirage, lui, tourne à 31 FPS en moyenne en graphismes bas et avec le XeSS, mais la stabilité n'est pas très bonne. Age of Mythology Retold, lui, ne tourne qu'à 20 FPS en medium et sans XeSS, mais c'est finalement presque assez pour profiter du RTS convenablement.

En somme, on est face à une bonne amélioration par rapport à Meteor Lake, mais ne vous attendez toujours pas à faire tourner les derniers AAA dans d'excellentes conditions.

L'intelligence artificielle est sans surprise au cœur de ce Zenbook, puisqu’il s’agit du premier avec une puce Intel à être certifié Copilot+. Son NPU délivre pas moins de 47 TOPS. L’Intel Core Ultra 7 258V fonctionne entre 8W et 30W, soit assez peu pour un processeur. Et c’est une bonne nouvelle pour l’autonomie, mais aussi pour les températures.

Le système de refroidissement du Zenbook S14 fait assez bien son travail. Contrairement aux MacBook Air et à d’autres ordinateurs ultra-fins, nous n’avons ici pas de refroidissement passif, mais bien un petit ventilateur chargé de dissiper la chaleur. Ce dernier n’est presque pas audible, à moins de pousser l’ordinateur dans ses retranchements, mais jamais au point d’être dérangeant. Même pendant de longues sessions de jeu, l’ordinateur ne devient jamais brûlant. Vous pourrez donc toujours continuer à l’utiliser sur les genoux même après plusieurs heures dessus.

Pour ce qui est de la partie audio, Asus s’est de nouveau associé à Harman Kardon pour les haut-parleurs. Ceux-ci sont logés dans la barre au-dessus du clavier, mais aussi dans deux fentes à gauche et à droite sous le châssis. Le son est assez clair, sans beaucoup de distorsions, et étonnamment puissant une fois le volume poussé au maximum. Malheureusement, les haut-parleurs manquent cruellement de basses. Cela se ressent immédiatement sur certains morceaux de musiques, qui se voient presque amputés d’une partie de la bande sonore.

Autonomie et recharge

Malgré sa petite taille, Asus a réussi à intégrer une batterie assez généreuse de 72 Wh dans le Zenbook S14. On s’attendait à ce que cette grande capacité, combinée à l’efficacité énergétique impressionnante des processeurs Lunar Lake, permettent à l’ordinateur d’être très endurant, et c’est effectivement le cas.

Le Zenbook S14 offre l’une des autonomies les plus longues que nous ayons pu voir sur ce type de machine. Avec un usage de bureautique, avec des logiciels de la suite Office ouverts, un peu de navigation sur Internet et de la lecture de vidéos en streaming, l’ordinateur est parvenu à tenir plus de 18 heures sur une seule charge. C’est énorme. Lorsque la batterie tombe à 20 %, le mode d’économie d’énergie s’active, et on a encore pu profiter de contenus vidéo pendant près de 4 heures et 30 minutes.

Le Zenbook 14 est livré avec un chargeur USB-C de 65W dans la boîte. Les deux ports Thunderbolt sont compatibles Power Delivery, ce qui signifie qu’il vous sera possible de recharger l’ordinateur par l’un ou l’autre. La recharge est assez classique, puisqu’il faut 1h40 pour passer de 0 à 100% de batterie. Comptez 10 minutes pour 13% de batterie, soit un peu plus de 2 heures de streaming vidéo.

Logiciel

L’ordinateur d’ASUS est livré avec 4 applications préinstallées : StoryCube, MyASUS, ScreenXpert et GlideX. La première est une application de gestion du patrimoine numérique conçue pour vous offrir une expérience d'organisation de fichiers transparente et efficace. MyASUS, elle, est un peu le centre de contrôle de votre ordinateur.

Vous y retrouverez toutes les informations concernant votre machine, et aussi les nouvelles mises à jour disponibles, notamment pour le BIOS. ScreenXpert, pour sa part, vous laisse gérer ce qui se passe sur vos écrans secondaires. Enfin, GlideX, est une solution de partage d’écran inter-appareils, et peut s’avérer pratique si vous souhaitez transférer vos fichiers d’un appareil à l’autre.

La nouveauté de cette génération, c’est donc la certification Copilot+ par Microsoft. Le PC est donc équipé de la nouvelle touche dédiée sur le clavier, qui permet d’ouvrir l’assistant Copilot en un rien de temps.

On a aussi accès à tout un tas de fonctionnalités exclusives à ce type de PC, dont notamment des effets vidéo. Ces effets de Windows Effets Studio peuvent être appliqués à votre flux vidéo lorsque votre webcam est activée, et on a par exemple droit à un cadrage automatique, mais pour le moins assez lent et peu réactif, et à divers filtres qui viennent flouter votre arrière-plan.

La fonction Créateur d'image de Microsoft Paint, qui vous permet de dessiner une esquisse après une simple requête fonctionne assez bien, mais elle serait beaucoup plus simple à utiliser si cet ordinateur portable était doté d'un écran tactile.

Enfin, on retrouve une fonction Live Captions, qui permet de superposer à la volée des sous-titres à partir de plusieurs dizaines de langues.

Alors, on achète ?

Le Zenbook S14 est un excellent ordinateur, peut-être un des meilleurs au format 14 pouces. Que ce soit son bel écran, son design premium, son processeur très performant ou encore son autonomie stratosphérique, il a presque tout pour plaire. Tout, sauf peut-être son tarif, qui est pour le moins assez élevé pour un ordinateur de 14 pouces sans carte graphique dédiée.

Evidemment, il fallait s’attendre à payer une aussi bonne prestation au prix fort, et comme l’a rappelé Intel lors de sa conférence de lancement de la génération Lunar Lake, ces puces sont significativement plus onéreuses que leurs prédécesseurs. On est donc ici face à des machines haut de gamme, qui devraient séduire ceux qui ont assez de budget pour se les offrir.