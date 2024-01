Bose prépare des écouteurs au design étonnant, on n’avait jamais rien vu de tel

Bose risque de surprendre le monde de l'audio grâce au design de ses futurs écouteurs Open Ear Clips TWS. Attendus pour le CES de Las Vegas, ces nouveaux écouteurs arborent un design pour le moins inattendu.

Le secteur des écouteurs sans fil est dynamisé par les avancées technologiques apportées par des marques de renom. Sony a marqué les esprits avec ses LinkBuds, qui se distinguent par une conception ouverte, permettant aux utilisateurs de rester alertes à leur environnement sonore. Huawei a également innové avec ses FreeClip, des écouteurs qui se fixent autour de l'oreille pour un confort optimal et une écoute naturelle.

Dans ce paysage de créativité et d'innovation, Bose se prépare à présenter ses Open Ear Clips TWS au CES 2024 de Las Vegas. Ces nouveaux écouteurs cherchent à se distinguer dans un marché concurrentiel, où des modèles comme les Apple AirPods 3, connus pour leur design distinctif et leur intégration avec l'écosystème iOS, occupent une place importante. Ces écouteurs Bose équipés d’une enceinte extérieure promettent une écoute claire et ouverte.

Les futurs écouteurs Bose arborent un design jamais vu

Selon les dernières informations de MySmartPrice, Bose prépare donc un retour en force avec les Open Ear Clips TWS, un design révolutionnaire prévu pour être dévoilé au CES 2024. Après avoir arrêté la commercialisation des Sports Open Earbuds en 2022, Bose compte sur ces nouveaux écouteurs pour réaffirmer sa présence sur le marché. Avec leur conception en G blanc et argent, ces écouteurs seraient conçus pour assurer un ajustement parfait sans obstruer le canal auditif, rappelant le style des écouteurs clip-on Freeclips de Huawei.

Les détails révélés sur les Open Ear Clips TWS montrent que Bose a misé sur l'esthétique autant que sur les fonctionnalités. Ces écouteurs affichent distinctement l'emblème de la marque Bose ainsi que des indications R et L sur leur face interne, tandis qu'une finition extérieure argentée brillante leur confère une allure élégante. Des haut-parleurs seraient positionnés sur le haut de l'appareil, suggérant une attention particulière à la qualité sonore. Ces innovations pourraient positionner les Open Ear Clips TWS comme un concurrent sérieux dans le segment haut de gamme des écouteurs sans fil.

Source : MySmartPrice