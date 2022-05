Test Asus Zenbook 14″ OLED (UX3402Z) : une recette aux petits oignons

Asus est passé maitre dans l'art de concocter des PC portables proposant les meilleurs ingrédients, et destinés à séduire même les consommateurs les plus critiques. Et la recette du Zenbook 14 OLED est vraiment alléchante : écran OLED 90 Hz parfaitement calibré, pavé numérique intégré au pavé tactile, excellente gestion du refroidissement… Nous avons testé le Zenbook 14 OLED d'Asus et vous proposons un tour d'horizon complet de ce PC portable qui a décidément plus d'un tour dans son sac.

Asus a très récemment lancé sur le marché son tout nouveau Zenbook 14 (modèle UX3402Z). Un ultraportable à la fiche technique alléchante pour un prix maitrisé. Ayant plus d'un tour dans son châssis, le Zenbook 14′ cuvée 2022 est passé entre nos mains. Voici notre avis complet et détaillé de ce PC portable.

Fiche technique de l'Asus Zenbook 14 OLED (UX3402Z)

Asus ZenBook 14 OLED (UX3402Z) Connectique - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x HDMI 2.0

- 1 x slot carte Micro-SD Connectivité - Wi-Ffi 6E 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.2 CPU Processeur Intel Core i7-1260P, 2.5 GHz (18M Cache,4 cœurs Performance, 8 Coeurs Efficience) Dimensions 31,36 x 22,06 x 1,69 cm Poids 1,4 kg Ecran - OLED non tactile de 14 pouces

- 2880 x 1800 pixels

- 90Hz

- Ratio écran/façade : 90% GPU Intel Iris Xe Graphics Stockage 512 Go RAM 16 Go

Prix et disponibilité

Prix et disponibilité

Asus Zenbook 14 OLED UX3402ZA Amazon 1099.99€

Unboxing

Commençons par le commencement. Comme à son habitude, Asus propose ce petit plus qui opère dès l'ouverture de la boite. Le pliage du carton permet un soulèvement automatique du laptop. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, et notamment qu'Asus prend soin de l'expérience de déballage.

À l'intérieur on se retrouve face au Zenbook 14, mais pas que, puisque le PC est accompagné des éléments suivants : un chargeur USB-C vers secteur capable de délivrer 65W, un adaptateur USB-A vers RJ-45 pour la connexion Ethernet et une housse de transport du plus bel effet.

Si la housse est vraiment jolie, affichant le nom de la gamme « Zenbook » et offrant au toucher un effet de qualité, il est dommage que l'adaptateur réseau soit pourvu d'un connecteur en USB-A. En effet, le Zenbook n'est doté que d'un seul de ces ports contre deux USB-C. Bien que de plus en plus de produits utilisent cette norme, l'USB-A reste très répandu. On aurait donc aimé profiter d'un second port USB-A ou, à défaut, que l'adaptateur se connecte au PC en USB-C.

Côté design, le Zenbook 14 offre dès les premiers contacts une sensation de grande qualité de conception. Une bonne partie du châssis est en aluminium, ici en coloris bleu marine/bleu foncé. Un châssis qui prend cependant les traces de doigts. Le capot affiche des formes très discrètes représentées par des lignes traversant l'ensemble de ce dernier, l'ensemble offrant une touche de modernité et d'originalité tout en restant sobre. Une simple mention « Asus Zenbook » prend discrètement place en bas du capot.

Au-dessous de l'appareil, on retrouve un large évent d'aspiration d'air. Deux sorties sur le côté servent à expulser l'air pour assurer le refroidissement. On peut également y découvrir deux haut-parleurs de part et d'autre de l'appareil. En jonction entre le châssis et le capot abritant l'écran, Asus a intégré une fine charnière traversante, dont le coloris métallisé brillant tranche radicalement avec le métal mat de l'appareil.

Avant ouverture, parlons un peu des tranches de l'appareil, là où vous pouvez retrouver l'ensemble des connectiques. À gauche se situe un port USB-A, ainsi que les sorties d'air précédemment citées, tandis qu'à gauche, on trouve un port HDMI, deux ports USB-C, un port mini-Jack 3,5 mm capable de prendre en charge un casque + micro. Et pour finir, on dispose d'un port micro SD, parfait pour les créateurs ou les personnes souhaitant augmenter la capacité de stockage de l'appareil. Un ensemble de connectiques plutôt complet, même si nous n'aurions pas refusé un deuxième port USB-A en supplément comme évoqué précédemment.

À l'ouverture, on tombe face à l'écran que nous détaillerons plus tard dans la vidéo. Le capot l'intégrant dépasse légèrement du châssis une fois ouvert, surélevant de quelques millimètres l'ensemble, afin d'assurer un flux d'air sous l'appareil. Le cerclage de l'écran lui est en plastique et arbore un petit trou en son centre et sommet, où vient se loger une Webcam.

Notons que la charnière permet une ouverture à 180 degrés de l'écran. Pour finir, la partie inférieure offre l'ensemble des commandes, intégrant un clavier assez complet et très confortable à l'utilisation. On profite également d'un grand pavé tactile pour la navigation, qui lui aussi regorge de secrets plutôt malins de la part d'Asus.

L'appareil est contenu dans un châssis de 31,36 cm de large par 22,06 cm de profondeur, et de 1,69 cm de haut. Le tout pour un poids de 1,4 kg.

Clavier

Commençons avec ledit clavier qui prend quasiment la largeur complète du châssis. On a affaire ici à un dispositif très confortable, avec des touches de taille assez grandes et assez espacées pour ne pas risquer de fautes de frappe accidentelles. Notons aussi le rétroéclairage du clavier offre 3 niveaux en plus du mode OFF. Sur plusieurs anciens modèles de la marque, nous avions soulevé le fait que ce dernier semblait faiblard, même réglé à son maximum. Force est de constater qu'Asus sait prendre en compte les retours, puisque cette nouvelle version se révèle lisible aussi bien de jour comme de nuit.

Seul choix étrange, le positionnement du bouton d'allumage entre la touche « Impr Ecr » et « Suppr ». Bizarre de le placer entre deux touches du clavier, plutôt qu'à l'extrémité. Cependant, ce bouton est également capable de lire votre empreinte digitale grâce à Windows Hello. Un petit point sécurité bien appréciable.

Pavé tactile

Le Zenbook 14 offre un grand pavé tactile multipoint de 130 mm x 74 mm. Réactif et agréable à l'utilisation, il offre une particularité bien utile : un toucher d'une seconde sur la partie inférieure droite permet d'afficher un rétroéclairage sous le pavé, dévoilant un pavé numérique complet, venant donc compléter ingénieusement le clavier.

Sur le coin supérieur droit vient prendre place un autre bouton « caché » permettant, soit de régler le rétroéclairage du pavé numérique, soit, par un swipe, d'ouvrir d'un seul geste la calculatrice Windows.

Écran

Intéressons-nous maintenant à l'élément principal : l'écran. Ici; Asus décide de proposer un produit sans compromis. Comme le nom du produit l'indique, la dalle est ici de 14 pouces (non tactile). Une dalle OLED s'il vous plait, offrant un aspect ratio de 16:10 pour une résolution de 2,8k de 2800piwels par 1800 pixels. Cette dernière aura également l'avantage de proposer une belle fréquence de rafraîchissement de 90Hz. Avec l'orientation très bureautique de ce produit, c'est un ajout plus qu'agréable pour optimiser le confort d'utilisation, sans pour autant chercher les performances de pointe de leurs gammes de produits orientées gaming.

L'écran couvre 100% du spectre DCI-P3 et offre une luminosité maximale de 600 Nits. Il bénéficie de la certification Pantone Validated qui vous assure une belle colorimétrie, ainsi que de la certification TÜV Rheinland qui permet à la dalle de limiter l'émission de lumière bleue et le scintillement. Petit détail à noter : cette dalle n'est pas équipée d'un revêtement matifiant. Attention donc aux reflets lorsque vous travaillez à contre-jour.

Voilà pour la fiche technique. À l'utilisation l'écran se révèle très précis. Les détails sont présents et saisissants, les couleurs très fidèles par rapport ce que l'on attendrait d'une dalle arborant toutes ces certifications. Les couleurs sont vives et l'utilisation reste agréable même de plein jour. Asus montre qu'il sait équiper des meilleurs écrans ses produits.

Écran OLED oblige, le taux de contraste tend vers l'infini, offrant donc encore plus de profondeur aux images affichées. Pour un produit grand public et orienté navigation Web et bureautique, il est très difficile de trouver un point faible à cette dalle.

Webcam

Évidemment il fallait que tout ce bonheur finisse par pêcher à un endroit, et c'est le cas avec la webcam. Le dispositif propose un capteur de 1 Mpx capable de capturer des images en 720P maximum. Comme vous pouvez le voir, la qualité est loin d'être au rendez-vous.

Si le capteur réussit à collecter assez de lumière dans la pénombre pour rendre le sujet discernable, même avec un bon éclairage, la qualité est loin d'être convaincante. Cette dernière se montrera satisfaisante pour une conférence correcte en visio… Mais n'en attendez guère plus.

Son

Les haut-parleurs intégrés sont signés Harman/Kardon et certifiés Dolby Atmos. Le son délivré est de très bonne facture. L'ensemble des fréquences est parfaitement audible, et équilibré, et ce même à plein volume. Les basses sont certes un peu absentes, mais tout à fait respectables pour un haut-parleur de ce calibre. Notons cependant quelques distorsions dans les très hautes fréquences et à volume maximum.

Hardware et performance

La version du Zenbook 14 qui nous a été proposée en test est équipée d'un processeur i7-1260P. Un processeur de 12e génération « Alder Lake » offrant 12 cœurs : 4 cœurs dédiés à la performance et 8 dédiés à l’efficience. Le processeur bénéficie de 16 threads, le tout étant fréquencé ici à 2,5 GHz pour un TDP de 28W. Ce processeur est d'ailleurs associé à 16 Go de RAM LPDDR5, mémoire qui est soudée à la carte mère et empêche donc l'évolution. Enfin, une puce Intel IRIS XE gère la partie graphique.

Le stockage est quant à lui assuré par un SSD NVME M,2 de 512 Go (sur notre modèle de test). Notez qu'il est possible de s'orienter sur une version 1 To selon le site de la marque. Ce stockage peut sembler peu, et nous avons tendance généralement à vous orienter vers des versions 1 To, mais cet Asus Zenbook a l'avantage d'offrir un port Micro-SD qui vous permettra sans difficulté d'étendre le stockage disponible. Notons enfin que le SSD intégré est conçu par Samsung. Il offre d'excellentes performances : jusqu'à 6728 Mb/s en écriture et 49620 Mb/s en lecture. De quoi vous assurer un accès rapide à l'ensemble de vos fichiers.

Au rang des connectivités offertes par ce Zenbook, nous avons précédemment cité la possibilité de le connecter en Ethernet en sortie de boite grâce à l'adaptateur fourni. Mais vous aurez également le droit à du Wi-Fi 6E (802,11 ax), ainsi qu'à du Bluetooth 5.2, qui offre faible latence et consommation modérée.

Évidemment, ne vous attendez pas ici à un PC gamer capable de faire tourner tous les derniers jeux AAA dernièrement sortis. S'il n'offre pas les plus beaux résultats de benchmarks sur 3DMark et PCMark, se situant dans la moyenne comparée à des produits équivalents, il saura tout à fait gérer vos travaux en multitâche sans problèmes. Et si vous êtes joueurs, ne vous interdisez pas ce Zenbook. Le Cloud Gaming peut aujourd'hui tout à fait vous permettre de profiter de l'ensemble des jeux disponibles dans les divers catalogues.

Le Zenbook 14 est un ultraportable, et généralement, c'est sur le point de la dissipation thermique que ce genre de PC peut, s'il est trop sollicité, montrer des signes de faiblesse. Mais même en tirant plein parti du Zenbook, et à charge maximale durant les benchmarks, le Zenbook 14 sait gérer son refroidissement sans trop de problèmes, et ce sans assourdir le voisinage par une ventilation trop sollicitée.

Autonomie et recharge

Le Zenbook 14 offre un accumulateur de 75 W/h. Force est de constater que cette batterie réussira à vous suivre lors de vos longues journées de travail. Lors de nos tests mêlant navigation Web, VOD, mais également bureautique, mails, et ce en conservant l'écran à 90Hz, le Zenbook a réussi à tenir presque 9h30 avant d' arriver à bout de souffle. Ce qui le place dans la bonne moyenne des produits concurrents.

Vous pouvez donc partir confortablement en laissant le chargeur de côté sans peur de manquer d'autonomie. Mais si vous réussissez à venir à bout de la batterie à force de sollicitation, le chargeur somme toute assez compact de 65W saura la recharger rapidement. Votre pause repas suffira à recharger entièrement la batterie.