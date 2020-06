Test du Asus TUF Gaming A15 : PC abordable pour joueur exigeant

Le TUF Gaming A15 (TUF pour The Ultimate Force) est un PC portable au look plutôt discret, qui profite d’une sérieuse configuration matérielle, que ce soit au niveau du CPU, du GPU, de l’écran ou encore de la batterie. Nous l’avons testé durant deux semaines et vous livrons ici toutes nos impressions et conclusions.

Comme son nom le laisse envisager, la série des PC portable « TUF Gaming » d’Asus se destine essentiellement aux plus joueurs. En revanche, contrairement à des machines comme le ROG Zephyrus G14 que nous avons testé récemment, ou des modèles haut de gamme comme ceux proposés par le concurrent Alienware, Asus a voulu faire en sorte que ses TUF Gaming restent accessibles au plus grand nombre financièrement parlant. Nous avons donc pris en main le petit dernier de la famille, à savoir le TUF Gaming A15. Certes, le PC que nous testons ici dépasse tranquillement le millier d’euros, mais il reste finalement très abordable au regard de sa configuration matérielle. En revanche, ne vous attendez pas à trouver des tonnes de composants dernier cri, comme une RTX 2070 ou des disques montés en RAID. Si les TUF Gaming en ont sous le coude, Asus a du faire quelques sacrifices pour délivrer un juste équilibre en prix et performances.

Petite précision utile : le modèle que nous avons testé porte la référence TUF566. Comme évoqué en fin d’article, il existe deux modèles de ce PC. C’est celui équipé d’un Ryzen 7 4800H et d’une GeForce RTX 2060 que nous avons eu entre les mains.



Fiche technique de l’ASUS TUF GAMING A15 – TUF566

Asus ROG TUF Gaming A15 Ecran 15.6" LCD IPS 144 Hz 1920 x 1080 Processeur AMD Ryzen 7 4800H (8 cœurs, boost à 4,2 Ghz) GPU Nvidia GeForce RTX 2060 (6 Go) RAM 16 Go DDR4 Mémoire interne SSD 512 Go Clavier Rétroéclairé noir Connectique - 1x Prise jack audio

- 1 x USB 2.0

- 2 x USB 3.2 (Gen 1)

- 1 x USB Type-C 3.2 (Gen 2)

- 1x HDMI 2.0

- 1 x Ethernet

- 1x port secteur Webcam Oui Batterie 90 Wh OS Windows 10 Famille Poids 2,13 kg Dimensions - Largeur : 256 mm

- Longueur : 359,9 mm

- Épaisseur : 24,7 mm

Design et prise en main

Avec ses 2,136 kg sur la balance et ses 2,47 cm d’épaisseur, le TUF Gaming A15 est un vrai bon gros PC portable. Gros ici n’a rien de péjoratif et signifie simplement que l’appareil est un PC classique, et n’a rien d’un ultrabook ou d’un modèle hybride. Cela ne veut pas dire non plus qu’Asus a négligé l’esthétisme de sa machine. Le fabricant a apporté un soin tout particulier à la partie frontale du châssis, en la garnissant d’un plastique aux allures d’aluminium, et en la recouvrant du logo propre à la gamme TUF. Si vous ne connaissez pas cette série de PC portables, retenez que la lettre U est entourée d’ailes dessinées de manière à représenter les lettres T et F.

Par conséquent, au premier coup d’œil, ce portable est plutôt discret et classieux. Rien à voir avec l’image que l’on peut avoir, souvent à tort, des PC gaming « bling-bling ». L’ensemble offre une agréable sensation de robustesse. L’appareil peut s’ouvrir d’une seule main sans que la partie basse ne se surélève. Une toute petite mise en garde, néanmoins : sa coque supérieure n’est pas à l’abri des traces de doigt. Une fois ouvert, entre l’écran et le clavier, on ne peut s’empêcher de remarquer la présence d’une grosse découpe, laquelle se destine tantôt au refroidissement, tantôt à offrir une meilleure visibilité des leds situées sur la partie haute du clavier.

Une fois l’appareil ouvert donc, on découvre son clavier rétroéclairé, qui profite d’une course courte, mais de touches résistantes. La frappe est plutôt agréable, tant pour le gaming (ce pour quoi l’appareil est essentiellement conçu), que pour la saisie de texte (cet article a été rédigé en partie directement sur l’appareil). Fidèle à son statut de PC pour gamers, cette machine profite de touches ZQSD mises en évidence par un coloris blanc-transparent. De quoi les repérer au premier coup d’œil, même si les joueurs aguerris connaissent par cœur la position de ces touches sur leur clavier, on n’en doute pas.

On note également la présence d’un raccourci dédié aux performances logé sur la touche F5, lequel permet de basculer d’un mode d’optimisation à un autre : Silencieux, Performances ou Turbo. Nous reviendrons ultérieurement sur ce mode, pas d’inquiétude. En définitive, sans être véritablement révolutionnaire, ce PC portable n’a pas à rougir de son ergonomie ni de son design. Son poids ne le rend certes pas aussi mobile qu’un ultrabook, mais lui permet de se situer dans une très bonne moyenne parmi les PC de gamers à prix doux. Un bon compromis pour les joueurs qui ont besoin de se déplacer de temps à autre avec leur machine de gaming, sans bien sûr faire des sacrifices quant aux performances.

Écran

L’écran constitue probablement l’un des principaux atouts de ce PC portable. Doté d’une dalle IPS montant à 144 Hz, ce PC se destine à celles et ceux qui cherchent une vitesse de rafraîchissement rarement égalée. Concrètement, qu’est-ce que ça change ? Vidéo, jeu, navigation… Quelle que soit l’utilisation que l’on peut faire de ce PC, tout semble beaucoup plus fluide. Revenir à du 60 Hz (il existe d’ailleurs une version de ce PC avec cette vitesse de rafraîchissement) n’est peut-être pas fondamentalement un crève cœur, mais on sent clairement la différence.

Autre point positif : la dalle anti-reflet. Certes, les fans de couleurs vives et pimpantes en seront pour leurs frais. On regrettera néanmoins que l’appareil ne monte pas au-delà du 1080p. C’est un peu dommage, surtout pour un 15,6″.

A notez que, au-dessus de l’écran, sont nichés la webcam ainsi que deux petits microphones. Nous les avons rapidement testés et n’avons pas testé de défauts particuliers, si ce n’est un petit grain à l’image qui nous a vite fait regretter notre bon vieux smartphone avec sa caméra frontale de 32 MP.

Performances

Côté espace de stockage, nous avons bénéficié sur notre modèle de test de 512 Go de SSD et de 16 Go de RAM. Ce n’est pas mal, mais c’est surtout du côté du processeur et du GPU que ce PC portable se distingue. Profitant d’un Ryzen 7 4800H côté CPU et d’une GeForce RTX 2060 côté GPU, le TUG Gaming A15 offre des performances plutôt bonnes. Certes, ce n’est pas ce n’est pas le processeur le plus puissant de la gamme, un Ryzen 9 4900HS le battant à plates coutures. Mais les performances livrées par ce CPU restent malgré tout excellentes, comme le montrent les benchmarks que nous avons pu lancer sur la machine.

Même chose pour la partie graphique : si une GeForce RTX 2060 ne constitue pas le haut du panier, ce chipset n’en reste pas moins l’un des meilleurs du moment, en prenant en charge du Ray tracing matériel, une technologie si chère actuellement à Nvidia et qui calcule la réfraction lumineuse sur l’environnement (pour faire simple). En théorie, ce portable est donc paré pour Cyberpunk 2077, un jeu qui devrait exploiter à 100% ce type de technologie. D’autant que la carte profite de 6 Go de mémoire de GDDR6, ce qui permet de jouer à des titres très gourmands en ressources en toute quiétude.

En attendant que Cyberpunk 2077 sorte, nous avons soumis ce PC à différents outils de benchs, et avons beaucoup joué avec. Des titres comme Counter-Strike Global Offensive ou Fortnite fonctionnent à merveille en 144 Hz. En revanche, un jeu comme Metro Exodus a nécessité quelques ajustements pour tourner convenablement à 60 i/s. En définitive, le couple AMD + Nvidia fonctionne très bien, mais on n’en attendait pas moins de sa part.

Avec un score de 1167 en mode simple coeur sous Geekbench et 7708 en mode multicoeur, l’appareil tient parfaitement la route. Le même logiciel de benchmark affiche également un score de 67071 en OpenCL. 3DMark dévoile quant à lui un score de 5835 pour la partie graphique, et de 8166 pour le CPU seul. Le tout en mode performance, lequel permet une note globale de 6096. Si l’on active le mode turbo, on obtient un score de 6120 pour la partie graphique, et de 8686 pour le CPU. Le gain entre les deux est bien évidemment significatif. Des résultats qui sont bien évidemment en dessous de ceux d’un gros PC de gamer comme un Alienware m15 R2 (si l’on veut rester dans le monde des 15″). Si celui-ci qui obtient par exemple un score global de 7005, il s’affiche quand même deux fois à un prix plus élevé.

Un point plutôt négatif reste cependant à mentionner : durant nos deux semaines d’utilisation constante de la machine, nous avons à maintes reprises constaté que le système de ventilation se déclenchait sans réelle raison. Et il est plutôt bruyant. On comprend très bien que le PC ait besoin d’être refroidi en jeu ou en lecture vidéo. Mais le fait que le système de refroidissement se mette en route quand le PC est au repos, alors même nous n’avions pas lancé de jeu ou de processus gourmand depuis une heure environ, est véritablement étonnant.

Autonomie

Disposant d’une batterie de 90 Wh, ce PC offre des performances vraiment très correctes en termes d’autonomie. Rappelons que pour effectuer nos tests d’autonomie, nous laissons systématiquement le Wi-Fi activé et que nous basculons tantôt du mode Silencieux (pour la bureautique) à celui dédié aux Performances (pour le jeu ou le montage vidéo).

En mode bureautique pur, cet Asus tient un tout petit peu moins de 9 heures. Même constat lorsqu’il s’agit de lire un flux streamé depuis YouTube ou Netflix : son autonomie reste à la hauteur et permet de conserver le PC allumé pendant la même durée. La batterie et le gestionnaire d’autonomie Asus sont redoutables d’efficacité. En revanche, lorsque l’on commence à jouer, la batterie montre rapidement ses limites. En activant le mode Performances de l’appareil et en laissant GeForce Expérience gérer le mode jeu, le TUF Gaming A15 tient un tout petit plus d’une heure.

L’appareil est livré avec un chargeur de 230 W assez volumineux (une donnée qu’il vous faudra prendre en considération lorsque vous voudrez emmener votre PC en extérieur, notamment si vous souhaitez jouer avec). Pour un temps de charge complet, comptez un peu moins de 2h00. Enfin, aucune charge via le port USB-C n’est envisageable.

Connectique

On trouve sur le côté gauche de ce PC un port USB Type-C, ainsi que deux ports USB Type-A. On remarque au passage que le connecteur en Type-C est compatible DisplayPort 1.4 et prend en charge les moniteurs G-Sync. Bon point : le portable est également pourvu d’un port Ethernet, un type de connecteur que l’on trouve de moins en moins sur les portables depuis quelques années, les fabricants préférant ts’en remettre à un adapteur USB-Ethernet, ou tout simplement à la connexion Wi-Fi.

En évoquant la connexion Wi-Fi justement, on notera l’absence de Wi-Fi 6 sur ce modèle. Pour profiter d’une telle vitesse de connexion, il convient de se tourner du côté des F15-TUF506/F15-TUF566 et ASUS F17-TUF706/F17-TUF766, mais qui fonctionnent quant à eux à l’aide d’un processeur Intel. On ne peut pas tout avoir, surtout au prix auquel s’affiche le PC, tarif sur lequel nous reviendrons en fin d’article.

Audio

Si vous cherchez un PC aux qualités audio indéniables, le TUF Gaming A15 pourrait bien être le candidat idéal. La machine propose une étonnante restitution sonore, que ce soit dans les jeux, les vidéos ou les services de streaming audio. Certes, on pourra toujours lui reprocher une petite carence sur les basses et un volume finalement très modéré. En contrepartie, nous n’avons jamais constaté la moindre saturation.

Bien évidemment, il ne faut pas s’attendre à un miracle auditif, ce PC offre sans nul doute possible l’une des meilleures qualités sonores qu’il nous ait été donné d’entendre sur une machine portable. Les joueurs ou les mélomanes préféreront quoiqu’il arrive un casque ou l’adjonction d’un petit kit d’enceintes.

Logiciel

Que de dire de la partie logicielle de ce PC portable ? L’appareil est livré avec Windows 10 Famille et quelques outils embarqués comme MyASUS, une version d’évaluation de l’antivirus McAfee, une autre de la suite Office de Microsoft, etc. Le fabricant propose également un logiciel de monitoring et d’optimisation des performances du PC, qui permet de basculer instantanément des modes Silencieux, Performances et Turbo, mais également de gérer sa bibliothèque de jeux, de configurer certaines touches du clavier, etc.

Prix et disponibilités

L’appareil existe en deux éditions : l’une équipée d’un Ryzen 7 4800H (celle que nous avons eue entre les mains pour notre test) et une autre pourvue d’un Ryzen 5 4600H. La différence entre les deux modèles ne s’arrête pas là, puisque le PC en Ryzen 7 profite également d’un écran en 144 Hz, tandis que l’autre ne monte pas au-delà du 60 Hz. En outre, on trouve tantôt une RTX 2060 sur le 1er (le Ryzen 7, donc), tantôt une GeForce GTX 1660Ti sur le second. Autre différence notable : le modèle en Ryzen 7 tourne sous Windows 10 Famille, tandis que le second fonctionne à l’aide de Windows 10 Professionnel. Et bien évidemment, les prix entre les deux éditions ne sont pas les mêmes : comptez 1000 euros pour l’édition nantie avec le Ryzne 5 4600H, et 1500 euros environ pour la version dotée d’un Ryzen 7 4800H.

Au final, si nous n’avons pas eu l’occasion de tester la version en Ryzen 5, l’édition en Ryzen 7 nous a beaucoup séduits. Certes, ce PC ne destine pas aux hardcore games purs et durs, prêts à se ruiner pour s’offrir la machine de leurs rêves. Le TUF Gaming A15 se dédie davantage aux joueurs qui disposent d’un budget serré, mais qui souhaitent malgré pouvoir leurs jeux dans de bonnes conditions. Sans être la machine idéale et malgré quelques petits défauts, ce PC portable constitue au final un très bon compromis.