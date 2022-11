RTX 4050 : la carte graphique pour PC portables repérée dans un premier benchmark

Il semble que les fabricants d'ordinateurs portables testent déjà les SKU mobiles Lovelace de NVIDIA pour leurs ordinateurs portables. Sur Pugetbench, un benchmark d'un PC portable de Samsung a fait surface, montrant la RTX 4050 associée au prochain i7-13700H d'Intel.

En plus de ses RTX 4090 et RTX 4080 qui sont sorties ces dernières semaines, Nvidia prépare également une série de cartes graphiques dédiées aux ordinateurs portables. Parmi elles, la RTX 4050, qui succèdera à la très célèbre RTX 3050. Alors qu’on peut s’attendre à un aperçu de ces nouveaux GPU à l’occasion du CES 2022, un premier benchmark vient de livrer les premières informations concernant la RTX 4050.

La carte graphique d'entrée de gamme a été repérée sur la base de données de benchmark Premiere Pro de PugetBench. Avec un score global de 1 124, le GPU obtient 57,5 points lorsqu'il est associé au Core i7-13700H de la 13e génération. Les puces sont soutenues par 16 Go de mémoire LPDDR5-6400 haut de gamme et une carte mère Samsung personnalisée fonctionnant sous Windows 11.

Samsung prépare un ordinateur portable avec une RTX 4050

Le benchmark a vraisemblablement été réalisé sur un ordinateur portable Galaxy Laptop de Samsung, le SAMSUNG_NP960XFH. Il pourrait s’agir d’un successeur à l’excellent Samsung Galaxy Book2 Pro, ou d’un autre PC portable de la gamme du fabricant.

Le test nous apprend donc que la RTX 4050 est environ 30 % plus performante que la génération précédente, puisque la GeForce RTX 3050 obtient des scores GPU compris entre 43 et 47 sur le même benchmark. On peut également noter une amélioration d’environ 20 % par rapport à la RTX 3050 Ti. Toutefois, par rapport au GPU RTX 3060 pour ordinateur portable, la RTX 4050 accuse un retard d'environ 10 à 15 %. Cela dit, la différence de TDP entre ces GPU pourrait fausser les chiffres.

De son côté, le processeur i7-13700H fera partie de la famille Raptor Lake-H de 13e génération d'Intel et comporte jusqu'à 14 cœurs (6+8) avec des fréquences allant jusqu'à 5 GHz et un TDP de 45W (PL1). L’association de ce GPU et CPU devrait permettre aux fabricants de créer des ordinateurs portables de jeu décents, aux alentours de 1000-1500 euros. Nous en sauron davantage au CES 2022 au début de l'année prochaine.