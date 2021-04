Lorsqu'il s'agit de PC portable gamer, un nom ressort évidemment : celui d'Asus. Fort de son positionnement sur ce secteur, la marque revient avec une toute dernière version de sa gamme Strix Scar équipée des plus puissantes technologies mobiles. Et le Strix Scar 17 que nous avons testé ne déroge pas à la règle, loin de là.



Après avoir récemment testé l'Asus Rog Flow X13, nous voilà embarqués vers un autre portable de la marque. Vendu près de 4 5000 euros (non non, ne partez pas tout de suite !), le ROG Strix Scar 17 est sans aucun doute l'un des ordinateurs les plus chers du moment. Mais c'est aussi l'un des mieux équipés, jugez plutôt. Palpitant à l'aide d'un processeur AMD Ryzen 9 5900HX, il profite de pas moins de 64 Go de RAM. Et pour faire tourner vos jeux, c'est une puce graphique RTX 3080 qui l'accompagne. Mais sa particularité est sans nul doute son écran, qui est capable d'offrir un taux de rafraîchissement de… 360 Hz ! Le ROG Strix Scar 17 se positionne-t-il comme une alternative convaincante aux ordinateurs personnels au format tour ? Nous avons testé le nouveau PC de gamer signé Asus et vous disons tout à son sujet.

Notre test complet de l'Asus ROG Strix Scar 17 en vidéo

Fiche technique du Strix Scar 17

Asus Rog STRIX SCAR 17 Écran - dalle IPS 17,3'' revêtement mat

- FHD+(1920 x 1080pixels)

- 16:9

- 360 Hz Dimensions 28,2 x 39,5 x 2,35 cm Poids 2,7 kg CPU AMD Ryzen 9 5900HX GPU Nvidia RTX 3080 Mémoire vive 64 GO DDR4 Stockage 1 To SSD NVME M.2 Autonomie - 6/7h en performances Economie

- 3/4h en performances maximales

- adaptateur 240W fourni (charge complète en 2h30) Connectique - 1x USB-C

- 3 x USB-A

- 1 x HDMI 2.0

- 1 x mini-Jack 3,5mm TRRS

- 1 x Ethernet RJ45

- 1 x Keystone port Connectivité sans fil - Wi-Fi 6 802.11 (ax)

- Bluetooth 5.1

Prix et disponibilité

L'Asus ROG Strix Scar 17 dans sa version G733QSA-KH063T est disponible chez la plupart des revendeurs au prix de 4 499,95 €.

Unboxing et design : à LED !

Dans la boîte de cet ordinateur portable hors norme, on retrouve un imposant chargeur secteur délivrant 240 W, un panel de documentations diverses et un porte-clés qui abrite une “keystone“. Celle-ci est en réalité un petit dongle intégrable dans l'ordinateur, qui permet de sécuriser données et paramètres. Rassurez-vous, nous détaillerons cela un peu plus loin dans le test.

Le ROG Strix Scar 17 est à l'image de ce que sait proposer la gamme d'Asus dédiée aux gamers : un look racé, paré de LEDs RGB. Sur le capot de l'appareil, entièrement recouvert d'un plastique mat d'excellente qualité, vous retrouverez le logo d'Asus rétroéclairé en RGB, et sur la partie basse à gauche un effet de “pointillisme” apportant une classe indéniable à l'ensemble. Le dessous de l'appareil est majoritairement constitué d'aérations, afin de refroidir l'ensemble du système, même dans les tâches les plus gourmandes.

À gauche prennent place deux ports USB de type-A, ainsi qu'une prise mini-jack TRRS, qui permet de connecter un combo casque+ micro. À droite du portable, seule est présente la connectique pour la fameuse “keystone”. Asus a fait le choix de déporter la majorité des connectiques à l'arrière de l'appareil, puisqu'on y trouve retrouver le port de connexion pour l'alimentation, une prise RJ-45, une prise HDMI 2.0, et de nouveau deux ports USB : l'un en Type-A, l'autre en Type-C. L'ensemble des tranches de l'appareil laissent également de grands espaces libres pour la ventilation.

À l'ouverture du capot, on découvre une grande dalle IPS de 17,3 pouces entourée de bords fins sur trois de ses quatre bords. Celui du bas est plus épais, puisqu'il mesure 30 mm, contre seulement 6 pour les autres bords. Le clavier au format chiclet propose des touches agréables et assez grandes, malgré une disposition quelque peu perturbante de prime abord. La touche d'impression écran vient se loger proche de la touche ALT Gr, alors que le pavé numérique trouve place au-dessus des touches directionnelles. Étrange… Mais une fois les premières impressions domptées, l'ensemble se révèle équilibré visuellement et agréable à utiliser. Les switch utilisés ici sont des “opto-mécaniques” légèrement “clicky”. Comprenez par-là que vous ne pourrez pas douter de l'appui sur une touche, puisqu'un léger son et une résistance s'en dégagera lors de l'appui. Leur réponse est également accrue puisque le système optomécanique se base sur la coupure d'un faisceau lumineux à l'appui pour envoyer une information “à la vitesse de la lumière”.

Pour la coque soutenant le clavier, Asus a voulu jouer la transparence (c'est le cas de le dire), puisque la moitié de ce dernier est recouvert d'un plastique noir mat, alors que l'autre partie arborera un plastique translucide laissant observer quelques parties électroniques cachées dans la bête. Certains aimeront, d'autres beaucoup moins.

Sur la partie basse du clavier, et légèrement excentré sur la gauche, on remarque un trackpad permettant de se passer d'une souris lors d'une utilisation standard. S'il n'est pas le plus grand du marché, il propose une taille très convenable et largement suffisante, en plus d'offrir une réactivité très convaincante.

La personnalisation est le point fort de ce nouvel Asus ROG Strix Scar 17. Au-dessus de la partie arrière abritant les connectiques, on peut retrouver un petit cache en plastique frappé du logo “ROG” qui sera interchangeable et qui permet de personnaliser votre appareil. Dans la boîte, trois caches sont fournis. Le premier est en plastique mat et gris anthracite et le deuxième est constitué d'un plastique translucide. Quant au troisième, il est teinté d'argent et casse complètement avec le côté noir/mat de l'ensemble, rajoutant un petit quelque chose de très séduisant à l'ensemble.

Vous pourrez compter également sur pas moins de 9 zones RGB configurables indépendamment : deux à l'arrière, six à l'avant encadrant l'ordinateur, et le logo ROG. Sans compter que l'ensemble des touches du clavier sont configurables, elles aussi, de manière indépendante. Vous pourrez donc créer facilement des scènes correspondant à vos divers jeux vidéo, afin de facilement retrouver les actions les plus utiles, ou vos propres raccourcis dans vos logiciels préférés.

Côté dimensions, le ROG Strix Scar 17 ne fait pas dans la demi-mesure. PC portable Gamer oblige, il fait mine de rien une taille colossale. En position fermée, il mesure pas moins de 282 mm de long pour 395 mm de large, le tout pour une épaisseur de 23,5 mm. Son poids, qui ne le rend pas très portable, est de 2,7 kg. Si vous êtes un grand nomade en recherche de puissance, pensez à vous parer d'un bon sac de transport pour ne pas subir son poids, qui plus est si vous devez prendre avec vous le chargeur.

Pour conclure sur la découverte de ce ROG Strix Scar 17, force est de constater qu'à travers son look, il cible les joueurs ou les personnes en recherche d'une puissance accrue. Si le design en séduira certains, et d'autres beaucoup moins, on ne peut qu'approuver les possibilités de personnalisations proposées par ce dernier. Le point le plus discutable restant son poids. À l'heure où bon nombre de constructeurs s'orientent de plus en plus vers de l'ultraportable, Asus propose ici un ordinateur portable lourd et encombrant, qui ne sera pas si simple à transporter.

Écran : la marque à l’œil flatte les vôtres

Asus propose sur ce ROG Strix Scar 17 un écran mat en technologie IPS de 17,3 pouces FHD+, qui offre donc une résolution maximum de 1920 x 1080 au format 16:9. En faisant un petit compromis sur la résolution max, Asus peut se targuer d'offrir la fréquence de rafraîchissement la plus haute du marché avec pas moins de 360 Hz. Si, de prime abord, utiliser une dalle à un taux de rafraîchissement ne semble pas changer la qualité, c'est en retournant sur un écran 144 Hz ou 60 Hz que la différence se fait drastiquement ressentir. L’œil s'habitue très vite à la fluidité sans précédent proposée par ce Scar 17, si bien que tout semble saccadé lors d'un retour à un écran plus “standard”.

Au-delà de ça, l'écran n'a rien à envier aux autres : des contrastes d'excellente facture, une luminosité bien gérée et qui, couplée au revêtement antireflet, limite la perte de visibilité de plein jour. Les couleurs sont vives et percutantes, et bien que l'on soit face à un écran FULL HD+, le niveau de détail est saisissant. Les modèles de 17” devenant de plus en plus rares, il faut bien avouer que, malgré l'encombrement supplémentaire que cela apporte, cette taille rend très agréable le jeu ou le visionnage de contenu multimédia. Asus nous a toujours habitués à proposer des dalles très bien calibrées et continue sur cette lancée.

Audio

Le son est géré par 4 haut-parleurs situés de part et d'autre de l'ordinateur. Sans surprise, nous nous retrouvons ici avec un son correct, mais sans plus. Proche de ce que l'on peut attendre de haut-parleurs intégrés à n'importe quel autre ordinateur portable, ou presque. Le son délivré est puissant et riche, mais manque d'un peu plus de pertinence dans l'équilibrage. Les hauts médiums ont tendance à être moins audibles que les basses, rendant le son global un tant soit peu étouffé. Rien de très gênant pour une utilisation occasionnelle, mais les audiophiles les plus exigeants préféreront l'utilisation d'un casque externe ou d'un combo de haut-parleurs de qualité, d'autant plus que le ROG Strix Scar 17 bénéficie de la certification Dolby Atmos.

Hardware et performances

Qui a dit que les portables ne pourront jamais arriver à la cheville des PC au format tour ? Pas Asus en tous les cas, qui dote son ROG Strix Scar 17 de ce qui se fait de mieux, et va même encore plus loin !

Dans cet ordinateur, on dispose de la toute-puissance du meilleur processeur disponible sur laptop, à savoir un AMD Ryzen 9 5900HX. Ce processeur, offrant 8 cœurs et 16 threads, est cadencé de base à 3,3 GHz, mais peut monter jusqu'à 4,8GHz en mode turbo. Le processeur est assisté par pas moins de 64 Go de RAM DDR4, une configuration divisée en deux barrettes de 32 Go, chacune étant cadencée à 3200 MHz. Pour en finir avec la fiche technique phénoménale proposée ici, c'est également la meilleure puce graphique du marché mobile qui est intégrée. La machine profite d'une Nvidia RTX 3080, qui offre 16 Go de GDDR6, mémoire entièrement dédiée à la vidéo.

L'ensemble est tout bonnement impressionnant et cela se vérifie lors des benchmarks. Le laptop obtient un score de 5163 points sur TimeSpy Extreme de 3DMark, dépassant bon nombre de PC gamers pourtant haut de gamme en format tour. Attention cependant, même si cela peut paraître évident : il reste moins puissant qu'un ordinateur gamer dit “premium”.

Au-delà des benchmarks et des fiches techniques, la puissance se ressent également en jeu : il est possible par exemple de faire tourner Cyberpunk 2077 en 1080p avec les paramètres de jeu au maximum, à 70 images par seconde. En fixant les paramètres à “très bas”, le jeu tourne à 120 images par seconde. Une prouesse pour un titre ayant autant de soucis d'optimisation. D'autant que sur un laptop, nous n'avons constaté aucune surchauffe excessive.

La partie refroidissement est gérée par une couche de métal liquide permettant le transfert d'énergie thermique des différentes puces vers les caloducs, puis les ventilateurs, qui font un travail proche de l'excellence dans un si petit espace. Si, dans les précédentes versions, la coque avait tendance à frôler des températures brûlantes dans certaines zones de l'appareil, la chauffe est bien plus mesurée ici et presque discrète. Un bon point pour limiter le stress sur les composants. Il est cependant nécessaire de préciser qu'un grand pouvoir implique de grandes sonorités : les ventilateurs intégrés dans ce Strix Scar 17 resteront bien audibles à pleine puissance, pouvant potentiellement gêner votre entourage si vous jouez dans le salon (par exemple).

La partie stockage est assurée par un disque SSD NVME au format M2 branché directement sur un port PCI-E, offrant des vitesses de transfert en écriture et en lecture plus rapides. On dispose avec ce PC portable de 1 To de stockage (933 Go de libres en imputant les espaces de récupération créés par Windows). Pour finir, l'Asus ROG Strix Scar 17 dispose d'une compatibilité Bluetooth 5.1 et d'une connexion en Wi-Fi 6 (802,11 ax), afin de vous offrir une bonne connectivité sans fil.

L'autonomie du Strix Scar 17 est assurée par un accumulateur de 90 Wh, vous offrant une autonomie théorique de 6 heures en utilisation modérée. En revanche, il faudra se contenter d'un peu moins de 3h30 si vous utilisez ce PC dans des situations “extrêmes”, comme du jeu ou du montage vidéo. Côté recharge, le bloc secteur de 240 w permet de recharger de 0 à 100% votre batterie en une longue période de 2h30, ce qui semble assez conséquent, mais finalement logique au regard des performances proposées.

Le ROG Strix Scar 17, comme l'ensemble des PC gamers portables bénéficiant d'une fiche technique aussi complète, est plus proches du “PC fixe à mobilité facilité” que du véritable ordinateur portable. D'autant que, pour utiliser la pleine puissance, il est nécessaire de le brancher au secteur, afin de permettre au logiciel de gestion de ventilation de passer en mode “turbo”, lequel débride le refroidissement, mais aussi les performances maximales de l'ordinateur.

Environnement et ASUS Keystone

Le ROG Stric Scar 17 tourne sous Windows 10 en édition famille. Pas de version professionnelle à l'horizon, donc. La véritable évolution proposée vient des différents logiciels proposés par Asus permettant d'avoir la main sur chacun des paramètres de votre ordinateur. À l'instar d’Aura creator, qui permet comme cité plus haut dans ce test de gérer l'éclairage RGB de chacune des parties de votre ordinateur. On bénéficie également d'une application intitulée Armoury Crate, qui vous offre la possibilité d'avoir accès en temps réel à la gestion de vos ventilateurs, mais également aux températures des composants, fréquences d'horloges et tout ce qui s'en suit.

L'un des points les plus intéressants de ce ROG Stric Scar 17 reste finalement ce fameux Keystone très rapidement évoqué au début de ce test. Ce petit accessoire, à l'instar d'une clé USB, permet de stocker votre “profil de joueur”, intégrant par exemple vos choix de rétroéclairage. Mais une fois synchronisé avec votre compte Asus, il offre aussi et surtout le moyen d'accéder à la fonctionnalité “shadow drive”, un espace de stockage (une partition cachée de votre disque dur) qui ne sera accessible qu'une fois la keystone intégrée dans l'ordinateur. Ce qui permet aisément de prêter si besoin son ordinateur à un ami, sans craindre pour certaines données sensibles par exemple. Véritable révolution ou gadget sans grand intérêt, nous vous laissons seuls juges sur cette question.

Conclusion

L'Asus ROG Strix Scar 17 est un véritable ordinateur gamer. S'il souffre de quelques lacunes, comme l'absence de webcam (en ces temps de télétravail, ce n'est pas du luxe) ou le manque d'équilibrage audio, force est de constater qu'il est capable de faire tourner tous les plus gros jeux du moment sans sourciller. Mention spéciale à la dalle 360 Hz, qui offre une splendide fluidité, mais également au système de refroidissement très performant.

Ce PC portable est cher, très cher. Il côtoie, tant en termes de performances que de prix, un ordinateur haut de gamme au format tour. Mais il offre un avantage indéniable : il est plus simple à transporter qu'un PC de bureau. Est-ce que cela justifie l'achat pour la majorité des utilisateurs ? Malheureusement non. Ce modèle cherche à séduire une partie très ciblée des consommateurs : grand joueur nomade à la recherche des meilleures performances, ou pourquoi pas, professionnel de l'image ayant régulièrement besoin de se déplacer.

Dans ces deux cas, l'Asus Rog Strix Scar 17 a de quoi séduire et répondre à vos attentes les plus grandes. Sinon, bon nombre d'utilisateurs préféreront probablement se tourner vers une option moins puissante, mais moins onéreuse, ou vers une configuration plus sédentaire, mais offrant plus d'évolutions possibles à long terme.