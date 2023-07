Tesla veut partager son logiciel de conduite entièrement autonome avec d’autres constructeurs

Tesla serait en « discussion » pour accorder une licence pour sa technologie d'aide à la conduite Full Self-Driving (FSD) à un autre grand constructeur automobile, a déclaré Elon Musk lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du second trimestre 2023.

Tesla s’est toujours montré généreux avec les autres constructeurs de voitures électriques. Elon Musk a non seulement déjà partagé gratuitement une grande partie de ses brevets avec ses concurrents, mais ouvre aussi actuellement son réseau de Superchargeurs aux autres voitures électriques. D’ailleurs, de plus en plus de constructeurs automobiles adoptent le connecteur de Tesla, qui est en passe de devenir la norme dans l’industrie.

L’une des seules choses que Tesla ne compte pas partager gratuitement, c’est sa technologie de conduite entièrement autonome. Le Full Self-Driving est encore en version bêta en Amérique du Nord, mais devient encore plus efficace est sûr à chaque nouvelle mise à jour. Tesla semble ne pas vouloir garder cette technologie pour lui, Elon Musk ayant annoncé qu’il s’apprêtait à la licencier pour d’autres constructeurs.

Tesla va partager sa technologie FSD avec ses concurrents

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a confirmé que le constructeur automobile était « en discussion avec un constructeur automobile majeur sur l'utilisation de la FSD de Tesla ». « Je tiens à insister sur un point très important, à savoir que, comme pour la norme de recharge nord-américaine, nous ne concédons pas de licence, nous la mettons simplement à disposition, mais nous sommes tout à fait disposés à concéder des licences pour notre logiciel et notre matériel de conduite entièrement autonome à d'autres constructeurs automobiles », précise le milliardaire.

L'identité de ce constructeur automobile n'est pas encore clairement établie, mais les discussions se poursuivant, il est probable que nous en entendions parler lors de la prochaine réunion des investisseurs. Le FSD devrait donc être disponible sur d’autres véhicules électriques, moyennant une commission revenant à Tesla pour chaque véhicule vendu.

Elon Musk a également profité de la conférence pour indiquer que Tesla autorisera le transfert du logiciel FSD sur les nouveaux véhicules, mais seulement au troisième trimestre. « Il s'agit d'une amnistie unique », a déclaré Musk, encourageant les acheteurs à passer leurs commandes au troisième trimestre ou « dans des délais de livraison raisonnables ». Actuellement, ceux qui ont déboursé 15 000 dollars pour le FSD et qui souhaitent changer de véhicule doivent de nouveau passer à la caisse.