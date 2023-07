Voiture électrique : des stations de recharge géantes arrivent bientôt sur les autoroutes

Toujours plus de bornes de recharge pour inciter à passer à la voiture électrique. VINCI Autoroutes s'empare de cette formule et annonce l'arrivée de 4 grandes stations de recharge rapide. Elles auront toutes entre 15 et 25 bornes disponibles.

La voiture électrique a décidément le vent en poupe. À tel point que les ventes de véhicules électriques ont dépassé pour la première fois le diesel. Pour assurer l'alimentation de ce parc automobile en constante augmentation, l'accent est mis sur la création d'un maximum de bornes de recharge. L'objectif des 100 000 bornes est franchi en mai et aujourd'hui, 99 % des aires d'autoroute permettent la recharge rapide, soit une puissance d'au moins 150 kW.

Loin de s'arrêter en si bon chemin, VINCI Autoroutes annonce dans un communiqué la création de 4 stations de recharge rapide géantes. Pourquoi “géantes” ? Parce la plus petite d'entre elles sera équipée de 15 bornes, tandis que les trois autres en auront entre 23 et 25. Au total, 87 points de recharge seront répartis entre les 4 sites. L'opérateur d'autoroutes précise qu'ils seront limités à 150 kW de puissance. C'est tout de même suffisant pour récupérer jusqu'à 300 km d'autonomie en 20 minutes environ, selon votre modèle de batterie.

Des stations avec 25 bornes de recharge arrivent sur certaines autoroutes

Voici la liste des aires d'autoroutes du réseau VINCI qui accueilleront prochainement les stations géantes :

Meillac , sur l’A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris : 15 bornes .

, sur l’A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris : . Saint-Léger Ouest , sur l’A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris : 24 bornes .

, sur l’A10 au nord de Bordeaux en direction de Paris : . Marguerittes Sud , au Nord de Nîmes sur l’A9, direction Orange : 23 bornes .

, au Nord de Nîmes sur l’A9, direction Orange : . Chavanon, aire de services bidirectionnelle sur l’A89, au nord d’Ussel : 25 bornes.

Accessible 24h/7j, chaque station disposera aussi d'une borne de recharge universelle avec trois connecteurs (CCS, type 2 et CHAdeMO), ce qui couvre tous les standards actuels. VINCI précise également que les infrastructures sont pensées “pour limiter l’impact de leur construction sur l’environnement existant. Par exemple, les emplacements seront recouverts de pavés drainants pour limiter l’imperméabilisation des sols”. Les stations sont attendues dans les prochains mois, le pôle voulant proposer “plus de 1 700 points de charge opérationnels à la fin de l’année”.