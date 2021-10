Tesla : la Model 3 cartonne, elle est plus populaire que ses concurrentes allemandes

Les ventes de la Tesla Model 3 explosent en Allemagne, dépassant même les berlines concurrentes comme la BMW Series 3, l’Audi A4 ou encore la Mercedes Class C, qui sont pourtant produites par des constructeurs automobiles locaux.

La Tesla Model 3 a rencontré un succès immédiat depuis sa sortie en 2017, si bien qu’elle est devenue la voiture électrique la plus vendue au monde en 2020. En France, la berline de Tesla rencontre également un succès impressionnant, puisqu’elle dominait cet été les ventes de véhicules électriques.

En Allemagne, où on trouve un grand nombre de constructeurs concurrents, la Tesla Model 3 a su au fil des années se faire une place au milieu des autres berlines rivales. En septembre, la voiture de Tesla aurait même dépassé les ventes combinées des principaux modèles nationaux, tels que la BMW Series 3, l'Audi A4 et la Mercedes Classe C, comme le rapporte Wirtschafts Woche, qui cite des données de l'autorité fédérale du transport automobile (KBA).

La Tesla Model 3 dépasse de loin les autres berlines allemandes

Avec 6 828 Model 3 immatriculées en septembre, Tesla a largement devancé Audi, qui n'a vendu au total que 900 unités de ses six principales gammes de voitures équipées de moteurs à combustion. De son côté, BMW a vendu quelque 3 000 modèles Series 3, et Mercedes a vendu près de 2 200 modèles de la Class C et de la Class CLA. Les trois constructeurs allemands ont atteint donc atteint à trois 6 100 nouvelles ventes, soit 700 véhicules de moins que la Tesla Model 3.

Malgré ces excellentes ventes, Volkswagen domine toujours les ventes en Allemagne avec son ID.3 et son e-Up. Les résultats de Tesla sont tout de même impressionnants, puisqu’il faut rappeler que la Model 3 la moins chère est plus onéreuse qu'une Audi A4, qu’une BMW Series 3 ou encore qu’une Mercedes Class C/CLA.

Wirtschafts Woche ajoute qu’en septembre, il s'est vendu 41 % moins de voitures à essence en Allemagne qu'à la même période de l'année précédente, tandis que les modèles à moteur diesel ont diminué de 54 %. En revanche, les ventes d’hybrides ont augmenté de 11 %, les hybrides rechargeables de 14 % et les voitures entièrement électriques de 59 %. Les ventes de Tesla ont explosé au troisième trimestre 2021 malgré la pénurie de puces, et on s’attend maintenant à ce que le fabricant américain dépasse son record de ventes cette année. Celles-ci seront bientôt stimulées par l’ouverture de la nouvelle Gigafactory à Berlin.

Source : Wirtschafts Woche