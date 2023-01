Tesla va bientôt résoudre les problèmes de buée et de gel des caméras Autopilot, voici comment

Les conducteurs dans les régions froides pourraient bien apprécier la prochaine mise à jour du matériel des Tesla, puisque les voitures entièrement électriques devraient régler plusieurs soucis provoqués par des températures extérieures trop basses.

Si les Tesla sont parfaitement capables de résister au froid grâce à leur pompe à chaleur, des conditions trop extrêmes peuvent parfois limiter les performances de l’Autopilot. En effet, il arrive que les caméras positionnées tout autour du véhicule (Tesla Vision) soient couvertes de buée, voire tout simplement gelées.

Pour cela, Tesla a probablement une solution. Comme le dévoilent des documents internes en chinois, le constructeur automobile compte prochainement équiper les caméras de ses véhicules de composants chauffants ainsi que de ventilateurs pour éviter les éventuels problèmes de vision qui pourraient survenir. Tesla devrait même entièrement mettre à jour les caméras elles-mêmes.

Les Tesla vont utiliser moins de caméras, mais celles-ci seront signées Samsung

Actuellement, les Tesla utilisent des caméras de 1,2 MP tout autour du véhicule pour permettre d’utiliser des fonctionnalités d’aide à la conduite, telles que l’Autopilot. D’après les documents provenant de la Gigafactory de Shanghai, la révision Hardware 4 de la voiture, qui arrivera sur la nouvelle génération, devrait utiliser de toutes nouvelles caméras signées Samsung.

Ces nouvelles caméras offriraient une définition de 5 MP, soit plus de 4 fois la définition actuelle. Cela permettra non seulement à l’Autopilot d’amasser plus de données lors de la conduite, mais Tesla devrait également réduire le nombre de caméras autour de ses véhicules.

Avec une telle définition, Tesla n’aurait par exemple plus besoin que de deux caméras à l’avant, au lieu de trois actuellement. Il reste à savoir quand sortiront les véhicules équipés de cette nouvelle génération de matériel. Un prototype de Tesla Model 3 2023 avait été repéré sur un parking le mois dernier, et celui-ci pourrait très bien utiliser le nouveau Hardware 4.0. Quoi qu’il en soit, si les ventilateurs et les éléments chauffants sont bien de la partie aux côtés des caméras, on s’attend à ce que la popularité des Tesla explose dans les pays froids.