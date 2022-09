Tesla va battre un record de production et de livraisons fin 2022

Tesla est en grande forme et devrait dépasser les 500 000 véhicules produits et livrés au quatrième trimestre 2022, pulvérisant ainsi ses anciens records. Les nouvelles Gigafactories de Berlin et du Texas commencent à atteindre un rythme de production élevé, alors que le site de Fremont et que la Gigafactory Shanghai élèvent leur cadence.

Tesla est bien parti pour battre son record de production et de livraisons de véhicules électriques au cours du quatrième trimestre 2022. Selon le cabinet Global Equities Research, le constructeur automobile serait en mesure de faire sortir d'usine plus de 500 000 voitures lors des trois derniers mois de l'année, une performance qu'il n'a jusqu'ici jamais réalisée.

Dans le détail, l'analyste s'attend à ce que l'usine Tesla de Fremont produise 145 000 voitures électriques sur la période. Il estime ensuite que la Shanghai Gigafactory pourra contribuer à la fabrication de 246 000 véhicules. Les Gigafactories de Berlin et du Texas délivreraient quant à elles 60 000 voitures chacune. En cumulé, nous obtenons donc un total de 511 000 Tesla fraîchement produites pour le dernier trimestre de 2022.

Tesla devrait produire et vendre plus de 500 000 voitures électriques au quatrième trimestre 2022

A titre de comparaison, Tesla a produit 305 840 véhicules pour 308 600 livraisons au quatrième trimestre 2021. Les chiffres du premier trimestre 2022 sont très proches, avec 305 400 voitures sortant d'usine et 310 000 livrées aux clients de la marque. Tous les sites de Tesla sont au four et au moulin pour accélérer la cadence. Le rythme de production continue d'augmenter à la Shanghai Gigafactory et à l'usine de Fremont, alors que les capacités de la Berlin Gigafactory et de la Texas Gigafactory ne cessent de croître.

Le seul risque pour que Tesla ne parvienne à dépasser cette barre symbolique des 500 000 véhicules produits et livrés pourrait provenir de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Les composants électroniques souffrent encore de pénurie, mais la situation s'est améliorée et les grandes marques réussissent désormais à se garantir des stocks auprès de leurs fournisseurs ou à contourner le manque de certaines pièces par des solutions alternatives.

Source : ITHome