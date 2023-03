Tesla va allonger les câbles de ses Superchargeurs, voici pourquoi c’est important

Recharger sa voiture électrique dans un Superchargeur de Tesla est un jeu d’enfant lorsque vous possédez un véhicule de la société. Cependant, certaines autres voitures étaient jusqu’à présent confrontées à un problème de taille de câble, que Tesla s’est engagé à régler.

Lors de son événement Inverstor’s Day, Tesla a non seulement annoncé qu’il voulait en finir avec les terres rares dans les moteurs de ses voitures électriques, mais l’entreprise a également déclaré qu’elle allait apporter un changement de taille pour ses Superchargeurs.

Depuis l’année dernière, Tesla a ouvert son réseau Superchargeurs aux autres voitures électriques, c’est-à-dire que vous pouvez maintenant recharger votre véhicule aux bornes de Tesla, même si celui-ci a été acheté chez un autre constructeur. Cependant, les usagers étaient jusqu’à présent confrontés à un problème majeur : la longueur du câble de recharge.

Les nouveaux Superchargeurs auront des câbles plus longs

Pour recharger votre Tesla à une borne Superchargeur, vous deviez jusqu’à présent vous garer en marche arrière pour que le câble puisse se connecter à la prise. Chez Tesla, celle-ci est située sur le flanc gauche, à l’arrière du véhicule. Cependant, ce n’est pas le cas sur toutes les voitures électriques.

Comme le montre la dernière vidéo de MKBHD, certains véhicules tels que le Rivan R1T ont un port situé à l’avant, ce qui force les conducteurs à faire face à la borne pour recharger leur véhicule. Le problème, c’est que tous les véhicules n’ont pas le même gabarit, et le câble intégré aux Superchargeur est parfois trop court pour atteindre les prises. C’est notamment le cas de l’énorme pick-up Ford F150 Lightning, qui devra vraiment être collé à la borne pour que le câble atteigne la connectique du véhicule.

Le pire, c’est que cette situation pousse certains véhicules à devoir se garer étrangement pour atteindre la borne, et notamment d’utiliser deux places pour pouvoir se recharger. Une telle situation conduirait donc rapidement à une pénurie de Superchargeurs, mais l’entreprise a déjà un plan pour éviter une telle situation.

À l’occasion de sa conférence, Tesla a indiqué qu’elle dotera ses prochains Superchargeurs V4 de câbles plus longs, ce qui devrait permettre plus de flexibilité pour garer son véhicule à une borne. C’est pour l’instant la seule information que nous avons au sujet de cette nouvelle génération, mais on imagine que Tesla en profitera également pour augmenter la puissance maximale de recharge, actuellement limitée à 250 kW sur les V3.