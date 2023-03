Tesla veut en finir avec les terres rares dans les moteurs de ses voitures électriques

Hier se tenait la conférence annuelle dédiée aux investisseurs de Tesla, et l’entreprise a profité de celle-ci pour annoncer un changement important pour l’écologie, puisqu’elle indique ne plus vouloir utiliser de terres rares dans ses moteurs.

À l’occasion de son Inverstor’s Day, Tesla a annoncé de nombreux changements à venir pour la conception de ses voitures électriques. Citant les risques sanitaires et environnementaux liés à l'extraction de ce matériau, Colin Campbell, un responsable de Tesla, a déclaré que sa “prochaine unité motrice” utilisera un moteur à aimant permanent qui n'utilise pas de terres rares.

Pour rappel, les terres « rares », aussi appelées « métaux stratégiques », sont des métaux et des composés métalliques utilisés dans un grand nombre de procédés de fabrication de haute technologie, dont notamment les batteries. Il s'agit de 17 éléments dont 15 appartiennent à la famille des lanthanides (lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, et lutécium), auxquels il faut ajouter l'yttrium et le scandium.

Lire également – Tesla Model 3 et Y : les prix des voitures électriques chutent en France, jusqu’à 15 500€ d’économie

Tesla ne veut plus de terres rares dans ses voitures électriques

Comme vous pouvez vous en douter, les terres rares sont chères, produisent beaucoup de déchets et posent divers problèmes d'exploitation, notamment en ce qui concerne les conditions de minage. Comme l’industrie accélère le pas vers les aux énergies renouvelables, le coût des métaux rares a récemment augmenté de façon spectaculaire, ce qui se traduit par des véhicules électriques plus chers.

Lors de sa conférence, Tesla a déclaré qu'entre 2017 et 2022, elle a réussi à réduire de 25 % l'utilisation de terres rares dans les nouvelles unités de propulsion du Model 3, car elle a augmenté l'efficacité du groupe motopropulseur. En réduisant la quantité de métaux de terres rares nécessaires, Tesla peut ainsi économiser à la fois de l'argent et réduire son impact sur l’environnement.

Désormais, le but de Tesla est de réussir à créer un moteur à aimant permanent, mais sans éléments de terre rare. Actuellement, la Tesla Model Y utilise trois terres rares principales en diverses quantités. On retrouve moins de 500 grammes d’un premier élément, et moins de 10 grammes pour le deuxième et le troisième. Tesla espère que son moteur de nouvelle génération ne contiendra aucune terre rare, mais l’entreprise n’a pas encore précisé quand celui-ci sera au point.