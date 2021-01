Tesla : une “Model S 2021” avec un nouveau design apparaît dans une vidéo

Une mystérieuse Tesla “Model S 2021” a été repérée par un youtubeur aux abords du siège de la firme à Palo Alto, en Californie. Il pourrait s'agir du premier aperçu d'un redesign de la série, qui pourrait se retrouver dans un premier temps sur la Model S Plaid, une version survitaminée dont l'arrivée est prévue pour 2021.

La chaîne YouTube TheKilowatts vient de poster les premières images de ce qui semble être un redesign de la série Model S. Le youtubeur explique qu'il testait le refresh 2021 de la Model 3 en se baladant sur les routes californiennes, près du siège social de Tesla à Palo Alto. Lorsque soudain ses yeux entraînés s'arrêtent sur une Tesla bleue métallisé au design inédit ! Les dashcam de sa voiture ont heureusement tout filmé ce qui permet de se donner un premier aperçu de ce que Tesla nous prépare en 2021.

A l'évidence, il s'agit d'un redesign de la gamme Model S. Le youtubeur explique “la première chose qui m'a frappé, c'est que la voiture a des phares légèrement différents […] plus acérés et précis”. Il note également que l'avant du véhicule semble plus près du sol que sur la génération actuelle. Tout semble indiquer qu'il s'agit à ce stade d'un prototype. Une impression renforcée par la présence de plaques d'immatriculation constructeur.

Une Model S inédite apparaît sur les routes de Californie

Plus tard dans sa vidéo, TheKilowatts relève que l'arrière évoque beaucoup ce que Tesla a implémenté sur les Model Y. A ce stade, il est difficile de conclure davantage sur ce véhicule inédit. Tesla teste chaque année de nombreux véhicules, dont la plupart ne sont jamais produits. On s'attend néanmoins à ce que le constructeur lance prochainement une version survitaminée de la Model S, la Model S Plaid.

La firme doit lancer ce nouveau modèle à une date non-spécifiée dans le courant de l'année 2021. Le prix de cette variante devrait démarrer à 140 000 dollars. Reste à savoir si ce léger redesign se retrouvera aussi sur les autres Model S qui seront produites dans le courant de l'année 2021.