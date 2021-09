Tesla : une beta du logiciel de Conduite Entièrement Autonome fuite sur le web

Le système de conduite entièrement autonome de Tesla, le Full Self Driving, est officiellement en phase de bêta fermée aux États-Unis. Seulement et comme le rapportent nos confrères d'Electrek, des versions du FSD circulent actuellement dans d'autres pays, notamment en Ukraine.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a récemment révélé les prix de la conduite entièrement autonome, ou Full Self Driving dans la langue de Shakespeare. Il faudra s'acquitter d'un abonnement de 200 dollars pour mois, ou bien acheter l'option pour un montant total de 7500 €. Dans la foulée de cette annonce, Tesla a également officialisé le déploiement de la bêta de la version 9.0 du FSD, qui utilise cette fois-ci le système Tesla Vision à la place des habituels radars.

Si l'on se tient au discours officiel de Tesla, cette bêta est testée uniquement en interne et auprès de quelques utilisateurs américains membres du programme d'accès anticipé. Pour l'instant et selon les récentes déclarations d'Elon Musk, le FSD pourrait être proposé à plus un plus grand nombre d'utilisateurs d'ici la fin septembre 2021.

Seulement et comme le rapportent nos confrères du site spécialisé Electrek, il s'avère que plusieurs propriétaires de Tesla ont d'ores et déjà accès à la bêta du FSD. D'après les sources d'Electrek, les fichiers de plusieurs versions de la bêta circulent actuellement au sein de la communauté “Access Root” de Tesla. Ce groupe se compose de propriétaires de Tesla qui s'amusent à pirater le système de leur véhicule pour consulter les mises à jour logicielles à venir ou même activer certaines fonctionnalités dormantes.

 À lire également : Tesla – cette vidéo prouve que la conduite autonome est loin d’être au point

Toujours selon Electrek, les fichiers de la bêta du FSD sont disponibles depuis un certain temps au sein de la communauté, et les membres ont préféré rester discrets pour ne pas attirer l'attention du constructeur. Seulement, un utilisateur ukrainien a posté une vidéo sur YouTube (visible ci-dessus) où l'on peut voir la version 8.2 du FSD en action. Ce qui prouve bien entendu qu'il y a eu une fuite chez Tesla, le logiciel n'étant pas officiellement disponible hors des frontières américaines.

Electrek précise par ailleurs que les fichiers de la version 9.0 de la bêta du FSD sont également en circulation. Le problème qui se pose ici est que le FSD est pour l'instant adapté au Code de la route américain. De fait, il est loin d'être optimisé pour d'autres territoires, où le marquage au sol et la signalisation sont différents. Malgré ses difficultés, il semble que le FSD s'en sorte plutôt bien, comme en témoigne la vidéo de l'utilisateur ukrainien. Le média spécialisé conclut que Tesla n'était pas au courant de ses fuites concernant le FSD.

Source : Electrek