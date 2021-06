Tesla reporte finalement la mise à jour de la conduite 100% autonome à juillet 2021

Elon Musk a annoncé un nouveau report de la conduite 100 % autonome, qui devait initialement arriver ce mois-ci. Tesla affirme que la bêta de la version 9 devrait être déployée dès la semaine prochaine. L’abonnement mensuel, quant à lui, devrait en théorie suivre le mouvement.

L’industrie automobile entière a les yeux rivés sur la conduite 100 % autonome (FSD) de Tesla, qui promet de révolutionner notre utilisation de la voiture. Voilà maintenant plusieurs mois que la première version bêta a été déployée auprès de quelques propriétaires américains. Mais depuis, le constructeur peine à se décider sur un lancement pour le grand public. À l’heure actuelle, la version 9 de la bêta est attendue par les membres concernés sans qu’une date précise ne soit annoncée.

Plusieurs reports ont en effet déjà eu lieu. Tesla a promis que celle-ci arriverait en juin 2021, mais les jours passants, les probabilités se sont faites de plus en plus minces. Elon Musk a finalement décidé de prendre la parole sur le sujet auprès de nos confères de chez electrek. « Je conduis avec l’alpha 9, mais nous avons besoin de corriger quelques problèmes évidents avant de déployer la bêta 9, espérons la semaine prochaine ».

Sur le même sujet : Tesla Autopilot — il s’endort au volant et se retrouve devant les tribunaux pour conduite dangereuse

L’abonnement au FSD n’arrivera pas avant cet été

Un nouveau report qui s’ajoute à une liste déjà longue, d’autant que les utilisateurs n’ont aucune garantie de la véracité de ces propos au vu des antécédents de Tesla et d’Elon Musk. Ces derniers devraient en toute logique bénéficier de la mise à jour début juillet 2021, mais il est encore possible que cette date soit de nouveau repoussée plus tard dans l’été si les problèmes en question n’ont pas été réglés.

En plus de la mise à jour, l’ensemble des propriétaires de voitures Tesla attendent également des nouvelles de l’abonnement mensuel au FSD. Celle-ci permettrait en effet de profiter d’une option à 10 000 dollars tout de même, soit 7500 euros en France. Là encore, Tesla peine à tenir son planning. Initialement, l’abonnement devait arriver début 2021. Force est de constater que la patience est encore de mise. Espérons que le déploiement de la version 9 accélère le processus.

Source : electrek