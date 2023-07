Le permis de conduire sera 100% numérique en 2024, la fin du papier rose ?

À l’occasion du comité interministériel de la sécurité routière, Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, a annoncé que le permis de conduire va être totalement dématérialisé. Le gouvernement ne compte pas remplacer la version physique, mais officialiser la version électronique. Celle-ci pourra être stockée sur le smartphone et présentée lors des contrôles routiers.

Les papiers d’identité des Français connaissent, ces dernières années, une vraie amélioration. Nous l’avons vu avec la carte d’identité nationale qui est désormais beaucoup plus petite : bourrée d’éléments de sécurité, elle fait la taille d’une carte de crédit. Et c’est extrêmement pratique. Avec France Connect, l’identité numérique a également été renforcée afin d’accéder plus simplement à tous les services de l’état sans risque d’usurpation d’identité.

Lire aussi – Non, vous n’avez pas besoin de refaire votre permis de toute urgence, c’est une arnaque

Toujours dans le cadre de cette modernisation, nous rapportions en mai dans nos colonnes une information en provenance de nos confrères du Parisien et confirmée par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ces derniers affirmant alors qu’un permis de conduire numérique allait bientôt arriver dans nos smartphones. Selon le planning initial, des tests devraient être effectués avant la fin de l’année pour une mise en place progressive en 2024.

Le permis totalement dématérialisé arrive en 2024, c'est officiel

Ce 17 juillet 2023, Gérald Darmanin a confirmé ce planning à l’occasion du comité interministériel de la sécurité routière organisé à Matignon, avec Elisabeth Borne et Eric Dupont-Moretti, respectivement Première ministre et ministre de la Justice. Le permis de conduire « totalement dématérialisé » arrivera donc bien l’année prochaine en France. Et il aura autant de valeur que le permis physique : il pourra être présenté à la Gendarmerie et à la Police nationale lors des contrôles routiers.

Le ministre de l’Intérieur rappelle que le permis numérique ne remplace pas le permis physique. Ce dernier sera toujours délivré aux conducteurs. Mais ils n’auront plus l’obligation de le porter avec eux lors de leurs déplacements avec leur véhicule : ils pourront disposer du permis dématérialisé qui sera stocké dans le smartphone grâce à une application dédiée. Cette application sera d’ailleurs un moyen privilégié pour consulter le solde de points du titulaire.

Gérald Darmanin profite également de l’occasion pour annoncer la fin de la vignette verte qui permet encore maintenant d’attester qu’un véhicule est assuré. Cette vignette va disparaitre totalement à partir du 1er avril 2024. Elle sera elle aussi « dématérialisée » puisque les assurances auront l’obligation de renseigner un fichier accessible aux forces de l’ordre lors d’un contrôle. Ce fichier confirmera que votre véhicule est bien assuré. Retrouvez l'intervention du ministre de l'Intérieur à partir de la 12e minute dans la vidéo ci-dessous.