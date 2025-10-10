2,9 millions de Tesla sont visées par une enquête à cause de ce comportement inquiétant

La technologie de conduite autonome de Tesla fait de nouveau parler d’elle, et pas pour de bonnes raisons. Les autorités américaines viennent d’ouvrir une enquête après plusieurs signalements inquiétants. En jeu : des voitures qui franchiraient les feux rouges et circuleraient sur la mauvaise voie.

Présenté comme l’avenir de la conduite, le système Full Self Driving (FSD) de Tesla peine à inspirer confiance. Alors qu’il devait symboliser la sécurité et la modernité, il devient pour beaucoup une source d’inquiétude. D’après un récent sondage, plus d’un tiers des conducteurs potentiels aux États-Unis évitent désormais les véhicules qui en sont équipés, estimant la technologie encore trop risquée.

Cette méfiance semble aujourd’hui confirmée par les faits. Selon la BBC, l’agence américaine de la sécurité routière, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), a ouvert une enquête officielle visant Tesla après avoir reçu 58 rapports de violations du code de la route commises par des véhicules utilisant le FSD en mode supervisé. Ces infractions incluent des franchissements de feux rouges, mais aussi des cas où les voitures auraient roulé du mauvais côté de la chaussée. Cette dernière concerne environ 2,9 millions de véhicules équipés de ce système.

Une enquête vise 2,9 millions de Tesla équipées du FSD

D’après les documents publiés par la NHTSA, six accidents auraient été recensés après que des voitures se sont arrêtées à un feu avant de redémarrer alors qu’il était encore rouge. Quatre de ces incidents ont provoqué des blessures. L’agence indique que Tesla aurait déjà pris certaines mesures pour corriger le problème à un carrefour où ces situations s’étaient répétées. L’enquête doit aussi déterminer pourquoi certains véhicules se seraient engagés dans la voie opposée lors de manœuvres de virage en laissant peu de temps au conducteur pour réagir.

Ce n’est pas la première fois que la marque d’Elon Musk se retrouve sous surveillance. Tesla fait déjà l’objet d’une autre investigation sur un défaut présumé de verrouillage des portes du Model Y, après plusieurs signalements d’enfants coincés à l’intérieur. Malgré ces affaires, la marque poursuit le déploiement du FSD dans plusieurs pays en dehors des États-Unis, alors même que la sécurité de ce système reste contestée. Cette situation pourrait fragiliser la réputation d’une entreprise qui s’efforce de rester leader face à la concurrence croissante des constructeurs chinois.