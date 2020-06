Tesla prépare un van électrique 12 places qui roule à plus de 200 km/h

Tesla travaille sur un van électrique de 12 places : c’est ce qui ressort d’un appel d’offres remporté par The Boring Company, l’entreprise de tunneliers d’Elon Musk, en Californie.

The Boring Company fait reparler d’elle : le tunnelier fondé par Elon Musk vient de remporter un appel d’offres en Californie pour relier l’aéroport Ontario International à la ville de Rancho Cucamonga via un tunnel d’environ 4,5 km. Cette petite bourgade n’est pas très connue – elle est pourtant le siège de grosses firmes américaines.

Ce van électrique a surtout pour but de transporter les passagers à pied

Notamment Coca-Cola, Frito-Lay, ou California Edison. Initialement, le compté de San Bernardin0 avait prévu un système de rail léger dans un pays qui met généralement peu l’accent sur les transports collectifs. Mais la proposition d’Elon Musk, nettement moins chère avec un budget compris entre 45 millions de dollars et 60 millions de dollars, lui a été préférée à l’unanimité.

Le budget est pourtant probablement sous-estimé – selon Mercury News, le budget réel serait davantage situé autour de 75 millions de dollars. Une fois construit le tunnel permettra à des véhicules spécialement adaptés et automatisés de transporter les passagers à un peu plus de 200 km/h. La traversée prendra au total entre 90 et 2 minutes.

Initialement le projet devait s’appuyer sur des véhicules exclusivement fabriqués par Tesla. Mais les autorités du compté ont posé comme condition que le constructeur développe un van électrique adapté au tunnel, pouvant embarquer 12 passagers avec leurs bagages. Le but est de porter le nombre de passagers à 1200 par jour, ce qui permettrait de transporter via ce système – et donc de retirer des routes alentours – quelques 10 millions d’usagers chaque année.

Lire également : Elon Musk dévoile son ambitieux tunnel anti-embouteillages, en vidéo

Que pensez-vous de la vision du transport prônée par The Boring Company ? Faudrait-il selon-vous construire nous aussi des tunnels de ce type sous les villes pour désengorger le trafic routier ? Partagez votre avis dans les commentaires. Cette vidéo permet de se rendre compte du temps gagné sur le même trajet via le premier tunnel expérimental de Boring Company.