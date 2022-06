Tesla perd des milliards d’euros à cause de la pandémie de Covid-19

Les comptes de Tesla sont dans le rouge alors que les nouvelles mesures de confinement en Chine ralentissent durement sa production. Lors d’une interview, Elon Musk a qualifié les Gigafactory de Berlin et d’Austin d’immenses gouffres financiers, avouant que le constructeur a déjà perdu des milliards d’euros.

Elon Musk semble avoir tout le mal du monde à maintenir à flot ses entreprises. Alors que SpaceX est au bord de la faillite depuis des mois, c’est désormais au tour de Tesla d’être dans la panade. Le PDG avait déjà annoncé la couleur il y a quelques semaines, en déclarant devoir licencier plusieurs milliers d’employés à cause d’un « très mauvais pressentiment ». La chose se confirme aujourd’hui, à la lumière des nouvelles mesures anti-Covid mises en place par le gouvernement chinois.

En effet, Elon Musk a avoué que le constructeur automobile perd actuellement plusieurs milliards de dollars, faute de pouvoir s’approvisionner en batterie et autres composants pour ses voitures. L’homme d’affaires va même jusqu’à qualifier les Gigafactory de Berlin et d’Austin de « gigantesques gouffres financiers ». À cause de leur ouverture récente, ces dernières ont de nombreuses difficultés à se fournir en matériaux nécessaires à la construction.

Tesla ne fait plus rentrer assez d’argent

Elon Musk précise que l’usine d’Austin ne parvient à produire qu’une très petite quantité de voitures par jour, bien loin des 22 000 modèles par semaine visés par l’entreprise. Cette situation catastrophique est notamment due au blocage de nombreux composants dans les ports chinois que « personne ne déplace », explique le PDG de Tesla. Malgré tout, Elon Musk tente de se montrer aussi optimiste que possible.

« Tout cela va se régler très vite, mais cela demande beaucoup d’attention », a-t-il ajouté, sans dévoiler de plan pour tenter de redresser la barre. Quant à la Gigafactory de Shanghai, déjà fermée à plusieurs reprises à cause des mesures de confinement, une nouvelle fermeture de deux semaines aura bientôt lieu pour des raisons de travaux. UN contexte particulièrement houleux pour Tesla donc, qui a déjà perdu 600 millions de dollars suite au crash Bitcoin.

Source : BBC