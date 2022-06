Tesla : Elon Musk félicite ses employés après en avoir viré des milliers

Ce dimanche 12 juin, Elon Musk a envoyé un mail à tous les employés de Tesla pour les remercier pour leur travail et pour leur faire part de l'immense respect qu'il a pour eux. Une déclaration d'amour plutôt déplacée, alors que le milliardaire a demandé début juin le licenciement de milliers de salariés à cause d'un mauvais pressentiment.

Elon Musk a cette faculté de tourner très rapidement la page visiblement. En effet, ce 12 juin 2022, le milliardaire et propriétaire de Twitter a envoyé un mail à tous les employés de Tesla. Dans ce courriel, il fait part de tout son amour et de son respect pour ses salariés.

“Nous construisons des produits géniaux que les gens aiment et qui améliorent leur vie et le monde. C'est tellement profond ! C'est un travail quotidien honnête que vous pouvez ressentir dans votre coeur. Quoi qu'il se passe dans ce monde détraqué, sachez qu'au moins ce que vous faites est de la pure bonté et que j'ai infiniment plus de respect et d'admiration pour vous que les personnes les plus riches de Wall Street”, a déclaré le patron de SpaceX.

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk chante les louanges de ces salariés. Il l'a fait à plusieurs reprise dans dans de nombreux tweets notamment lors de la publications des excellents résultats financiers trimestriels de Tesla. Néanmoins, cette déclaration d'amour semble un peu précipitée, pour ne pas dire totalement déplacée à la vue des récents évènements.

La déclaration d'amour après les licenciements, le style Elon Musk

En effet, ce 1er juin, Elon Musk a commencé par interdire le télétravail aux employés de Tesla. Le PDG considére que le télétravail nuit au bon fonctionnement d'une société, et qu'il permet en outre aux employés d'être moins productifs. Par ailleurs, le milliardaire a profité de cette déclaration pour annoncer la mise en place d'une nouvelle organisation du travail, fixée désormais à 40 heures par semaine.

Quelques jours après, Elon Musk a surenchérit avec une triste nouvelle. Il souhaite licencier des milliers d'employés, en raison d'un “mauvais pressentiment” sur l'économie américaine et mondiale. Plus précisément, 10% des salariés de Tesla seront mis à la porte. Cela ne comprend pas les dizaines de milliers de sous-traitants qui collaborent avec le géant de l'automobile.

Dans la foulée, les embauches chez Tesla ont été suspendues partout autour du monde, tandis que certains cadres ont été invités à prendre la porte. C'est notamment le cas de Christopher Bousigues, directeur national de Tesla Singapour. Concernant ces licenciements massifs, nous avons appris ce mercredi qu'ils ont déjà commencé. En effet, plusieurs salariés de Tesla ont récemment mis à jour leur page LinkedIn pour annoncer qu'ils avaient été contraints de quitter l'entreprise.

Source : InsideEVs