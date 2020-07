Tesla : Panasonic veut augmenter la puissance des batteries des voitures électriques de 20%

Panasonic et Tesla sont des partenaires de longue date. Habituellement discret sur les objectifs de deux entreprises, Panasonic vient d’annoncer que la densité des batteries qu’il produit pour Tesla va être augmentée de 20% au cours des 5 prochaines années. Il en résultera de meilleures performances.

La promesse est signée Panasonic. En effet, l’entreprise partenaire et fournisseur de Tesla vient d’annoncer que la densité de ses batteries produites pour Tesla sera augmentée de 20% au cours des cinq prochaines années. En outre, la société japonaise affirme vouloir commercialiser une version sans cobalt « d’ici deux à trois ans ».

« Panasonic Corp prévoit d’augmenter la densité énergétique des cellules de batterie 2170 qu’elle fournit à Tesla Inc. de 20% en cinq ans », a donc déclaré le responsable de la division batteries pour véhicules électriques de Panasonic. D’ordinaire plutôt discret, c’est la première fois que Panasonic communique sur ses objectifs communs avec Tesla.

D’autant que le mutisme est plutôt de mise actuellement, depuis que l’on sait que les effectifs de la Gigafactory du Nevada sont tournés vers le projet secret « RoadRunner », une nouvelle technologie de cellules de batteries capables de tenir plus d’un million et demi de kilomètres. Concrètement, cette augmentation de la densité énergétique est une excellente nouvelle pour Tesla.

Une bonne nouvelle pour Tesla

Cela signifie que le constructeur automobile pourrait augmenter l’autonomie de ses véhicules sans avoir à les équiper de batteries plus imposantes et plus lourdes. À titre d’exemple, Tesla pourrait par exemple proposer une Model 3 avec une batterie de 90 kWh et une autonomie de 640 kilomètres, sans avoir à modifier l’agencement du moteur.

En outre, ce gain de densité énergétique permettrait à Tesla de concentrer ses efforts sur un autre domaine que la batterie, comme l’aérodynamisme ou les performances globales de ses voitures. Dès le mois de septembre, Panasonic va moderniser les lignes de production de cellules de batterie de la Gigafactory du Nevada, pour justement commencer à travailler sur l’augmentation de la densité énergétique.

Source : Electrek