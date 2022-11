Tesla : les Superchargeurs sont désormais plus chers entre 16h et 20h

Tesla vient d’annoncer un nouveau fonctionnement pour ses Superchargeurs. À compter d’aujourd’hui, les prix vont évoluer en fonction des heures pleines et heures creuses. Ainsi, les tarifs en heures pleines seront plus chers qu’en heures creuses, afin d’inciter les automobilistes à recharger leur voiture en dehors des pics de consommation.

Tesla tente tant bien que mal de s’adapter à la crise de l’énergie pour faire évoluer le prix de ses Superchargeurs en fonction. En septembre dernier, les tarifs ont littéralement explosé en réponse à la hausse générale des prix de l’électricité. Puis, le mois dernier, le constructeur a commencé à expérimenter un système d’heures creuses, où le kWh est moins cher la nuit, de 22 h à 6 h.

Le test a visiblement été un succès, puisque le constructeur annonce ce lundi 14 novembre étendre son programme sur une période de 20 h. Ainsi, à compter d’aujourd’hui, le kWh sera plus cher pendant la période d’heures pleines, soit entre 16 h et 20 h. Durant ce laps de temps, recharger sa voiture coûtera 66 centimes le kWh, contre 50 centimes le kWh le reste de la journée. À noter que les clients sans abonnement paieront plus cher (70 centimes en heures creuses et 78 centimes en heures pleines).

Sur le même sujet — Tesla : vous pouvez désormais suggérer l’emplacement des prochaines bornes Superchargeurs

Tesla impose le système d’heures creuses et pleines sur tous ses Superchargeurs

Bien entendu, l’objectif de Tesla est ici de participer à la détente du réseau lors des pics de consommation. En instaurant ce système d’heures creuses, le constructeur veut inciter les automobilistes à se déplacer en station aux heures de la journée où le réseau électrique français n’est pas surchargé. Avec ses 10 000 Superchargeurs en France, Tesla est un poids non négligeable dans la consommation de l’Hexagone.

« En rechargeant pendant les heures creuses, les clients bénéficieront d’un tarif plus bas tout en réduisant la pression sur leur réseau électrique local », explique le constructeur américain. « Avec l’évolution du marché de l’énergie, les tarifs des Superchargeurs continueront d’être ajustés régulièrement, permettant aux propriétaires de Tesla et de véhicules électriques de réaliser des économies lorsque le coût de l’énergie baisse. »