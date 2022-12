Tesla contraint d’offrir la mise à niveau de l’ordinateur des voitures après une publicité mensongère

Cela fait maintenant des années que Tesla annonce que ses voitures sont pleinement compatibles avec les fonctionnalités de conduite autonome, mais le fabricant a toujours demandé à ses clients de mettre à niveau leurs voitures vers la dernière version du matériel.

Depuis 2016, Tesla annonce que ses véhicules ont « tout le matériel nécessaire » pour devenir entièrement autonomes et recevoir les futures mises à jour. Pourtant, il semble que le fabricant demande toujours à ses clients de disposer de la dernière mise à jour matérielle de son ordinateur de bord pour avoir accès aux fonctionnalités d’aide à la conduite les plus récentes, dont notamment FSD (Full Self-Driving).

Pour tenir sa promesse, Tesla avait par le passé offert une mise à niveau gratuite de l’ordinateur de bord pour tous les propriétaires ayant commandé le pack « conduite autonome intégrale », aujourd’hui proposé à 15 000 dollars. Tous les conducteurs possédant des véhicules achetés après 2016 n’y ont donc pas eu droit, et ne possèdent aujourd’hui pas le matériel nécessaire pour essayer la conduite entièrement autonome du constructeur.

Tesla a fait payer la mise à niveau de l’ordinateur de bord

Il y a quelques mois, Tesla avait lancé un abonnement à 199 dollars par mois qui permettait aux propriétaires de véhicules de l’entreprise d’essayer la fonctionnalité FSD, qui promet une conduite assistée de niveau 2. Cependant, lors de la souscription, il était demandé aux clients de mettre à jour leur voiture avec la dernière version de l’ordinateur de bord.

Pour rappel, le nouvel ordinateur de bord « hardware 3.0 » est aussi puissant qu’une PS5, mais a eu comme impact de réduire légèrement l’autonomie des véhicules à cause de la forte consommation de la nouvelle puce AMD Ryzen. Cette nouvelle version du matériel coûtait pas moins de 1500 dollars supplémentaires, mais le prix a finalement été baissé à 1000 dollars récemment.

Cela semble donc aller à l'encontre de la promesse de Tesla de mettre à niveau le matériel gratuitement si nécessaire afin d'atteindre la capacité de conduite autonome promise depuis 2016. Un client a donc porté plainte contre le constructeur pour publicité mensongère, et a fini par gagner le procès après que Tesla ne se s’est pas présenté pour se défendre. Le juge a donc contraint l’entreprise d’Elon Musk à mettre gratuitement à jour l’ordinateur de bord du plaignant.

À la suite du succès de ce procès, on devrait voir d’autres propriétaires attaquer l’entreprise pour avoir droit à une mise à niveau gratuite de l’ordinateur de bord, et on s’attend à ce que celle-ci finisse par devenir gratuite pour tous.