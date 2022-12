Tesla : les Model S et X font enfin leur retour en Europe après deux ans d’absence

Bonne nouvelle pour les fans de Tesla en Europe, le constructeur automobile a enfin repris les livraisons de ses Model S et Model X chez nous. Il s’agit donc du tout nouveau design avec le volant Yoke.

Au mois de janvier 2021, les Tesla Model S et Model X avaient toutes deux eu droit à un tout nouveau design encore plus moderne, surtout dans l’habitacle, puisqu’on y trouvait de nouveaux écrans, un nouvel ordinateur de bord, mais surtout un volant Yoke. Jusqu’à présent, ces nouvelles versions haut de gamme n’avaient été livrées qu’en Amérique du Nord.

Cependant, après près de deux ans d’attente, Tesla a enfin effectué les premières livraisons des Tesla Model S et X 2021 en Europe. Selon Teslarati, les voitures électriques sont arrivées au port en Belgique et se sont dirigées vers l'Allemagne et d'autres destinations européennes. Nous avons d’ailleurs déjà pu voir le Youtubeur allemand Autogefühl, spécialisé dans l’automobile, tester les voitures sur sa chaîne.

Les Tesla Model S et X enfin livrées en France

Bien que Tesla est le constructeur automobile qui vend le plus de véhicules électriques en France, seules les Tesla Model 3 et Model Y étaient expédiées chez nous depuis que les Model X et S ont eu droit à leur nouveau design. D’ailleurs, la berline électrique Model 3 devrait elle aussi avoir droit à un tout nouveau design à l’avant et à l’arrière dès l’année prochaine.

En novembre 2022, il s’était vendu 2891 Tesla Model Y en France, et 2809 Tesla Model 3. Le SUV compact est donc en progression de 441 % en un mois et 350 % en un an, tandis que la berline fait 124 % de mieux qu’en octobre 2022 et 87 % de plus qu’en novembre 2021. Les Tesla Model S et X ne représentaient que quelques ventes chez nous ces dernières années, puisque les délais de livraison étaient très dissuasifs, mais nous devrions bientôt commencer à voir le nouveau modèle sur les routes d’Europe.

En plus des Tesla Model S et Model X classiques, les commandes pour les versions Plaid avaient également été ouvertes un peu plus tôt dans l’année. On s’attendait initialement à une expédition à partir de la toute fin d’année 2022, tandis que les versions Transmission intégrale Dual Motor n’arriveront qu’en 2023. Les premiers propriétaires européens devraient donc bientôt recevoir leurs exemplaires.