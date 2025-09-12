Tesla n’a plus le vent en poupe, les automobilistes passent un à un chez la concurrence

Une récente étude montre que Tesla est progressivement en train de perdre l'un de ses plus avantages face à la concurrence : la fidélité de ses clients. En seulement un an, celle-ci a perdu près de 10 points, se faisant ainsi dépasser par Ford. Beaucoup remettent en cause les frasques d'Elon Musk pour expliquer leur décision.

La suprématie de Tesla sur les voitures électriques touche-t-elle à sa fin ? En tout cas, il y a des signes avant-coureurs. Malgré une concurrence qui se veut de plus en plus forte, le constructeur américain a toujours été en tête sur un point précis : la fidélité de ses clients. Une première qu'il doit à son arrivée prématurée sur le marché bien sûr, mais aussi à un certain nombre d'innovations que ses concurrents se sont empressés d'imiter.

Bref, malgré les scandales qui ont remué son histoire, Tesla a toujours bénéficié d'une excellente image, du moins chez défenseurs les plus fidèles. Mais justement, la loyauté de ces derniers commence à sérieusement flancher. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude de S&P Global Mobility, dont les chiffres ne mentent pas. En seulement un an, le taux de fidélité de Tesla est passé de 67% à 58,1% aux États-Unis.

Sur le même sujet – Tesla surprend ses utilisateurs avec une nouvelle règle de recharge dévoilée chez un youtubeur

Tesla n'arrive plus à fidéliser sa clientèle

C'est l'une des chutes les plus retentissantes de l'histoire de l'industrie automobile, qui profite bien à la concurrence. Ford passe ainsi en tête des constructeurs à la clientèle la plus fidèle, avec 59,6% d'automobilistes convaincus. Quant aux raisons de cet exode massif, elles sont on ne peut plus limpides. Outre une offre qui se renouvelle très peu – et un Cybertruck qui est bien loin du succès des débuts – c'est surtout les scandales à répétition qui commencent à lasser les utilisateurs.

Ces dernières années, Tesla n'a de cesse de se retrouver dans le collimateur des autorités suite à de nombreux accidents mortels. Qu'ils soient causés par des défauts de fabrication ou des innovations qui manquent de précision, les conducteurs se montrent de plus en plus prudents face aux promesses de la firme. Tout ça, sans compter les frasques à répétition d'Elon Musk, qui ne cachent plus ses ambitions politiques pour le moins… controversées, qui déplaisent très largement les utilisateurs progressistes qui s'étaient laissés tenter il y a quelques années.