Tesla surprend ses utilisateurs avec une nouvelle règle de recharge dévoilée chez un youtubeur

Tesla dévoile une nouveauté inattendue dans une vidéo publiée sur YouTube. Le constructeur vient d’annoncer que ça ne sert plus à rien de limiter la recharge quotidienne à 80 % dans certaines de ses voitures. Cela pourrait bien changer les habitudes de millions de conducteurs.

Jusqu’à présent, les conducteurs de voitures électriques devaient suivre certaines règles pour préserver la santé de leur batterie. En particulier, les modèles équipés de cellules à base de nickel nécessitaient des précautions : ne pas descendre trop bas, ne pas recharger à 100 % trop souvent. Ces limites faisaient partie du quotidien des propriétaires Tesla, habitués à rester entre 20 % et 80 % pour éviter une dégradation prématurée.

Mais cela va changer. Tesla a mis au point une nouvelle génération de cellules nickel qui peut supporter une recharge à 90 % de manière quotidienne, sans effet notable sur la durée de vie de la batterie. C’est ce qu’a annoncé le responsable de l’ingénierie de la marque, Lars Moravy, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Jay Leno Garage. Cette évolution s’appliquera à de futurs modèles équipés de batteries nickel, déjà commercialisés dans plusieurs pays, dont la France.

Tesla va permettre une recharge quotidienne à 90 % sur ses batteries nickel dès 2026

Jusqu’à présent, Tesla recommandait de n’atteindre 100 % de charge qu’avant un long trajet, en utilisant la fonction “Heure de départ” pour limiter le temps passé à pleine capacité. Cette précaution permettait de préserver l’intégrité des cellules, qui supportent mal d’être maintenues à charge maximale.

Désormais, avec cette nouvelle technologie, les conducteurs pourront gagner environ 10 % d’autonomie supplémentaire au quotidien, sans crainte d’abîmer leur batterie. Tesla veut ainsi rendre l’usage de ses voitures plus souple, sans compromettre la durée de vie de leurs batteries.

Ce changement concerne uniquement les batteries nickel, car les modèles avec batteries LFP n’ont jamais été soumis aux mêmes limitations. Celles-ci peuvent être chargées à 100 % régulièrement, mais ne sont plus proposées par Tesla aux États-Unis.

En France, Tesla continue de vendre des modèles équipés de batteries LFP, notamment les Model 3 et Model Y Propulsion. En revanche, les versions Long Range et Performance de ces deux modèles utilisent également des batteries nickel, et pourraient donc bénéficier à terme de cette amélioration.