Tesla Model S/ X 2021 : les premières livraisons en France sont reportées à fin 2022

Les Tesla Model S/ X éditions 2021 prennent du retard. Lors de l'annonce, la firme automobile s'était engagée à assurer les premières livraisons en septembre 2021 en France. Désormais, Tesla table plutôt sur une sortie sur le marché à la fin de l'année prochaine. Comme c'est le cas pour la Model Y, le constructeur s'est montré un peu trop optimiste.

En janvier 2021, Tesla a levé le voile sur une nouvelle génération de Model S et de Model X. Les deux nouvelles voitures électriques signées Elon Musk se distinguent notamment grâce à un nouvel écran dédié au divertissement sur le tableau de bord.

Lors de l'annonce, la firme automobile s'est engagée à livrer les premières voitures électriques sur le marché français dans le courant du mois de septembre 2021. Le géant américain n'est pas parvenu à honorer ses promesses dans les temps. Les individus ayant précommandé leur Model S ou leur Model X édition 2021 n'ont pas encore reçu leur véhicule.

Un an de retard pour les Tesla Model S/ X 2021 en France

Sur son site web officiel, Tesla France annonce désormais que les premières livraisons de Tesla Model S/ X 2021 auront lieu à la fin de l'année 2022. “Livraison prévue : Fin 2022”, annonce le site web. Un avertissement analogue est apparu sur les sites Tesla de plusieurs autres pays européens, dont la Belgique. Toutes les versions sont concernées.

Tandis que le lancement est reporté d'un an en Europe, les premiers modèles sont progressivement arrivés sur les routes des Etats-Unis. On ignore pour quelles raisons Tesla a été contraint de reporter la date des premières livraisons. On imagine que le fabricant automobile a rencontré des difficultés de production, notamment à cause de la pénurie de puces informatiques qui paralyse toute l'industrie.

Il n'est pas rare que Tesla reporte, parfois à plusieurs reprises, les livraisons de ses nouvelles voitures. Récemment, la firme automobile a d'ailleurs pris du retard dans la production de la Tesla Model Y, un nouveau SUV électrique. Attendue en France fin 2021, la Model Y se fera désirer jusqu'en avril 2022.