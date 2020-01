Les Tesla Model 3 et X élues parmi les voitures les plus sûres de 2019

Les Tesla Model 3 et X font partie des voitures les plus sûres de l’année 2019, annonce l’European New Car Assessment Program (Euro NCAP). Fidèle à ses habitudes, l’organisme d’évaluation indépendant a dressé le classement des meilleurs véhicules du marché. Les voitures d’Elon Musk se distinguent dans 3 des 6 catégories.

Ce 8 janvier, Euro NCAP a mis en ligne son classement des meilleures voitures du marché en 2019. Pour établir sa sélection, l’organisme basé à Bruxelles a réalisé plusieurs crash tests de chaque modèle. Parmi les critères utilisés par Euro NCAP, on trouve la « Protection des adultes », la « Protection des enfants », la « Protection des usagers vulnérables de la route » et « l’Aide à la sécurité » proposée par le véhicule.

Euro NCAP dévoile la liste des meilleures voitures de 2019

Comme on peut le lire sur le site de l’Euro NCAP, la Tesla Model 3 a été élue meilleure grande voiture familiale, ex-aequo avec la BMW Series 3. La voiture électrique se distingue même dans l’aide à la sécurité avec une note de 94%, contre seulement 76% pour la Series 3. La Model 3 hérite aussi du titre de meilleure voiture électrique de l’année. Quant à elle, la Model X est sacrée meilleur grand SUV de 2019.

Meilleures grandes voitures familiales : Tesla Model 3 et la BMW 3 Series

et la BMW 3 Series Meilleur grand SUV : Tesla Model X

Meilleure petite familiale : Mercedes-Benz CLA

Meilleur petit SUV/ monospace : Subaru Forester

Meilleures citadines : Renault Clio et Audi A1

Meilleure hybride ou électrique : Tesla Model 3

Ce n’est pas la première fois que l’Euro NCAP met en avant les automobiles de Tesla. En juillet 2019, la Model 3 obtenait en effet la note maximale de 5 étoiles au test européen de sécurité des passagers d’Euro NCAP. Quelques mois plus tôt, la Model 3 avait déjà été élue voiture la plus sûre par la NHTSA, une agence gouvernementale dédiée à la sécurité routière américaine. Comme le soulignait récemment l’association allemande d’inspection des véhicules à moteur, les voitures électriques ne sont pas plus dangereuses que les véhicules équipés d’un moteur thermique.

Source : Euro NCAP