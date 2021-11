Tesla : les prix augmentent sur tous les marchés à cause de la pénurie

Tesla vient de procéder à des revalorisations tarifaires importants sur des marchés jusqu'alors épargnés par ces augmentations, comme la Chine ou le Canada. Sans surprise, la pénurie mondiale de composants en est la principale cause.

Comme vous le savez, de nombreux constructeurs automobiles doivent composer avec les difficultés engendrées par la pénurie mondiale de composants. Certains ont d'ailleurs dû prendre des décisions drastiques, à l'image de Volkswagen qui a suspendu la production des ID.3 et ID.4 à cause du manque de puces électroniques. Ou encore de Toyota qui a choisi de réduire sa production mondiale de voitures de 40% durant toute la durée de la crise.

Relativement épargné jusqu'alors, Tesla commence à ressentir les effets de cette pénurie. Le constructeur américain a repoussé la production des nouvelles Model S et Model X à 2023, tandis que l'entreprise a commencé à livrer des Tesla Model 3 sans port USB, faute d'avoir les composants nécessaires.

Or et comme nous l'apprennent nos confrères du site spécialisé Electrek, Tesla a commencé à augmenter les prix des Model 3 et Model Y sur de nombreux marchés internationaux cruciaux, comme la Chine et le Canada. Jusqu'alors, l'entreprise s'était principalement concentrée à augmenter fortement ses tarifs sur le marché US.

Tesla augmente ses prix sur tous les marchés à cause de la pénurie

Ainsi, Tesla a revu ses prix en Chine par deux fois, rien que cette semaine : “Le prix de vente de la Model 3 en propulsion arrière, avec une autonomie de 556 kilomètres, a augmenté de 1,9 %, soit 4572 yuans (638 €), pour atteindre 255 652 yuans soit 39 992 dollars (35 716 €)après déduction des remises”, a annoncé Tesla dans un communiqué ce mercredi 24 novembre 2021. Cinq jour plus tôt, le tarif de ce modèle avait déjà augmenté de 6,4 %.

Quant au prix de la Model Y, il a été majoré lui aussi de 1,9 %, soit 4572 yuans (638 €) pour atteindre 280 752 yuans, soit 39 223 € après conversion. En revanche, il convient de préciser que les prix des Tesla fabriquées à Shanghai dotées de spécifications et d'une autonomie supérieures restent inchangés.

Au Canada, les changements de prix pratiqués par Tesla sont lourds de conséquence. Jusqu'alors, la Model 3 RWD Standard Range se négociait à 54 490 $. De fait, les clients pouvaient prétendre à l'obtention d'une aide à l'achat de 5000 dollars, le prix du véhicule électrique étant compris entre 45 000 $ et 55 000 $. Seulement, la nouvelle grille tarifaire a fait passer le prix de cette version à 59 990 $, la rendant inéligible aux subventions de l'état.

Source : Electrek