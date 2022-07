Tesla fait des économies, les Model X et S ne seront plus livrées avec leur fameux porte-clés

Tesla a annoncé un changement important vis-à-vis de ses Model X et de ses Model S. Ceux-ci ne seront désormais plus livrés avec le traditionnel porte-clés de la marque. Les acheteurs de Model X et de Model S recevront ainsi automatiquement la carte-clé Tesla. Mais la firme d'Elon Musk a fait savoir qu'il sera toujours possible d'acheter séparément le porte-clé.

Les Model X et les Model S de Tesla sont décidément au centre de l'actualité. La pénurie de composants qui touche le monde entier affecte tout particulièrement ces modèles-là. Et des retards de livraisons monstres s'accumulent pour la firme d'Elon Musk. En Europe, les clients qui veulent par exemple passer commande s'impatientent.

Et les derniers Model X et S mis à jour devraient arriver pour 2023. Pendant ce temps-là, Tesla a fait savoir que les porte-clés de ses Model X et S seront de l'histoire ancienne.

Les Model X et S ne seront plus vendus avec le porte-clés Tesla

Le constructeur a annoncé au début du mois que les Model X et S ne seront désormais plus livrés avec le porte-clés de la marque. Les acheteurs recevront à la place automatiquement la carte-clé Tesla. Pour rappel, Tesla proposait à ses utilisateurs trois types de clés différentes pour verrouiller, déverrouiller et démarrer leur véhicule, avec précisément :

la clé-téléphone, qui utilise l'appli Tesla comme une clé à distance avec le Bluetooth.

La carte-clé, qui communique avec votre Tesla via des signaux à courtes distances.

Le porte-clé, qui en appuyant sur des boutons permet de verrouiller, déverrouiller ou démarrer la Tesla.

Si vous décidez de vous offrir une Tesla Model X ou Model S, celle-ci vous sera donc livrée sans le porte-clés Tesla. Les Model Tesla 3 et Y seront aussi touchés par cette nouvelle. Tesla a ainsi décidé de la sorte, et désormais les acheteurs ne recevront que la carte-clé de la marque. À noter qu'il sera toutefois toujours possible d'acquérir un porte-clés Tesla pour verrouiller, déverrouiller ou démarrer votre bolide. Mais il faudra pour cela passer indépendamment par la boutique Tesla, et débourser quelque 175 dollars.

