BMW propose un abonnement à 18 €/mois pour des sièges chauffants et non, ce n’est pas une blague

Les propriétaires de BMW dans quelques pays devront payer 18 euros par mois pour avoir des sièges chauffants, une fonctionnalité pourtant offerte dans un grand nombre de véhicules haut de gamme chez la concurrence.

Après avoir introduit son premier abonnement en 2018 pour CarPlay, BMW avait évoqué l’idée de lier les fonctions de confort à des abonnements depuis 2020, et le constructeur automobile allemand l’a désormais concrétisée sur certains marchés. En effet, les propriétaires de BMW en Corée du Sud ont eu la surprise de voir arriver sur la boutique officielle de nouvelles options sous forme d’abonnement permettant d’accéder à certaines fonctionnalités.

Parmi elles, on retrouve par exemple un accès à la caméra embarquée pour 11 euros par mois, au régulateur de vitesse adaptatif pour 39 euros par mois, et aux sièges chauffants pour 18 euros par mois. Il faudra également dépenser ₩11 000 (environ 8,40 €) pour bénéficier de feux de circulation intelligents qui changent automatiquement suivant la route sur laquelle vous vous trouvez. Le premier mois d’essai est gratuit, et les consommateurs pourront ensuite s’abonner pour un mois, un an ou trois ans suivant l’offre choisie.

BMW introduit les abonnements dans ses voitures, mais pas pour tous

Grâce à ces nouveaux abonnements, BMW espère que certains clients pourront choisir certaines options uniquement lorsqu’ils en ont vraiment besoin. Il est probable que certains conducteurs choisissent de s’abonner aux sièges chauffants uniquement en hiver, plutôt que de les avoir à leur disposition toute l’année.

Bien sûr, il est toujours possible pour les clients d’acheter les options « à vie » plutôt que de souscrire ces nouveaux abonnements, mais leur introduction est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir le choix

Les abonnements sont dès maintenant disponibles dans la boutique officielle en ligne de BMW dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud. Compte tenu de leur disponibilité en Allemagne, il est probable que ces nouveaux abonnements arrivent bientôt en France. On sait que BMW veut équiper ses voitures d’Android Automotive dès 2023, et on espère que celui-ci n’arrivera pas en tant qu’option ou dans le cadre d’un abonnement supplémentaire.