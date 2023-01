Tesla : l’intérieur du Semi a l’air si confortable qu’il risque de faire des envieux

Maintenant que les premiers clients de Tesla commencent à prendre livraison du Semi, le tracteur semi-remorque électrifié de Class 8 de la compagnie, plus de détails émergent concernant son fonctionnement général et surtout, sur l’expérience des conducteurs, à l’intérieur de l’habitacle.

Lors de la livraison du Tesla Semi, l’ingénieur responsable de la conception du Semi avait précisé que « la cabine du Semi est construite autour du conducteur ». Comme on peut le voir dans la vidéo partagée par le blog Teslaoracle sur Twitter, l’habitacle est si vaste que le routier peut se tenir debout dans sa cabine. Si on retrouve clairement le design minimaliste utilisé à travers les différentes voitures de la marque, ce choix implique des sacrifices. Le siège conducteur est situé exactement au centre de la cabine, le fauteuil passager est un peu en retrait et aucun emplacement n’est prévu pour une couchette.

Le conducteur jouit de deux grands écrans de contrôle tactiles et sa position de conduite centrale lui donne une vue à 270 degrés sur son environnement. À en croire Elon Musk, le Semi se conduit comme une Model 3 : « vous n’avez quasiment pas besoin de formation [pour le piloter]. Il faut, certes, penser en grand quand on est au volant, mais ce n’est pas difficile ».

Différents capteurs et caméras permettent de surveiller les angles morts. Les vidéos et informations importantes du véhicule sont affichées sur les écrans que l’on retrouve également sur le tableau de bord de la Tesla Model 3 de Tesla, de part et d’autre du poste de pilotage.

On l’aura compris, la priorité est donnée au confort du pilote. Ce dernier dispose ainsi d’un bel espace de rangement à sa droite. Intégré à celui-ci, on voit divers ports et prises ainsi qu’une station de recharge sans-fil. Un plateau est à portée de main pour poser des gobelets et d’autres ustensiles.

