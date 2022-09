La Tesla Model 3 est la voiture électrique qui consomme le moins d’énergie, selon cette étude

Selon une récente étude de l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, la Tesla Model 3 est la voiture électrique qui consomme le moins d’énergie au kilomètre. Elle est suivie par le Lucid Air et la Model Y. Néanmoins, ces résultats pourraient être différents en Europe. Explications.

Vous êtes-vous déjà demandé quelle voiture électrique est la plus économe en énergie ? Au vu de la flambée des prix de l’électricité qui nous attend cet hiver, il y a de fortes chances que la réponse soit oui si vous possédez l’un de ces véhicules. Vous n’êtes pas seuls : l’Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE), un organisme américain chargé d’aider à la transition vers les énergies renouvelables, a également souhaité connaître la réponse à cette question.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de savoir ce qu’est le MPGe. Il s’agit d’une unité de mesure que l’on doit à une autre agence américaine, l’EPA, qui est l’acronyme de « miles per gallon of gasoline-equivalent », soit littéralement « miles par gallon d’équivalent essence ». Autrement dit, cette unité mesure le nombre de miles (pour rappel, 1 mile est égal à 1,6 kilomètre) que peut parcourir un véhicule pour l’équivalent d’un gallon (soit 4,5 litres) d’essence en fonction de son système de motorisation.

Sur le même sujet : Tesla va intégrer des volants nouvelle génération à ses Model 3 et Model Y

Quels sont les véhicules électriques les plus économes en énergie ?

Or, pour les voitures d’électriques, on estime qu’une batterie de 33,7 kWh produit autant d’énergie que ce fameux gallon d’essence. En partant de ce principe, il suffit donc de calculer l’autonomie offerte par une telle batterie sur les différents véhicules listés, ce qu’a précisément fait l’EERE avec 17 voitures différentes. Parmi ces dernières, c’est donc la Model 3 de Tesla qui remporte la première place. Voici le classement complet :

Tesla Model 3 : 132 MPGe Lucid Air : 131 MPGe Tesla Model Y : 129 MPGe Chevrolet Bolt EV : 120 MPGe Hyundai Kona Electric : 120 MPGe Tesla Model S : 120 MPGe Kia EV6 : 117 MPGe Chevrolet Bolt EUV : 115 MPGe Hyundai Ioniq 5 : 114 MPGe Kia Niro Electric : 112 MPGe Nissan Leaf : 111 MPGe MINI Cooper SE : 110 MPGe BMW i4 Gran Coupe : 109 MPGe Polestar 2 : 107 MPGe Volkswagen ID.4 : 107 MPGe Ford Mustang Mach-E : 103 MPGe Tesla Model X : 102 MPGe

La voiture la plus populaire de Tesla peut ainsi parcourir 212 km avec 33,7 kWh, suivie de près par la Lucid Air et ses 209 km et la Model Y avec 206 km. L’écart est relativement serré sur le podium, mais beaucoup moins lorsque l’on descend en bas du classement, où se trouve par ailleurs la Model X. Notons toutefois que ces données ne sont pas nécessairement exactes en Europe, puisque l’on remarque l’absence totale de véhicule originaire du vieux continent dans le classement.