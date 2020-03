Tesla : jouer à tous ses jeux PC en voiture, c’est désormais possible

Si les véhicules Tesla permettent de s’adonner à des jeux vidéo depuis bien longtemps, leur nombre était jusqu’à présent bien limité. Tout va bientôt changer, puisque l’application de streaming RainwayApp vient d’être portée avec succès sur Tesla. Son objectif ? Vous permettent d’accéder à des jeux PC depuis votre voiture électrique.

Jusqu’alors, on trouvait dans les voitures électriques Telsa des applications comme Netflix ou YouTube, mais également des jeux vidéo comme Beach Buggy, Cuphead, ou Lost Backgammon. Des titres certes amusants, mais pas démentiels non plus. Mais voilà que l’aspect « vidéoludique » des systèmes embarqués des Tesla devrait bientôt se montrer sous une tout autre facette.

PDG de l’entreprise Rainway, Andrew Sampson, l’a annoncé sur Twitter : il est désormais possible de jouer en streaming à des jeux PC depuis un véhicule électrique Tesla. Comment cela est-il possible ? Via le service de streaming délivré par RainwayApp, justement. À l’heure actuelle, il suffit de se connecter au site play.rainway.com pour accéder au service, qui compte dans ses rangs des plateformes comme Steam, Origin, GOG ou Uplay. Mais l’entreprise promet de bientôt offrir une application native dans les véhicules Tesla.

La technologie utilisée par Rainway repose sur le moteur Pulsar, lequel permet de réduire au maximum le délai dû au streaming. Le moteur exploite des API comme DirectX afin de garantir, selon Rainway, de meilleures performances. Encore en phase expérimentale, RainwayApp permet déjà de faire fonctionner, directement sur la tablette des voitures électriques Tesla, des titres comme Halo, Crysis ou Doom. Quelques problèmes subsistent encore au niveau de la reconnaissance de la manette, mais la vidéo ci-dessous montre qu’un titre comme NieR Automata (l’un des gros hits de 2017) est parfaitement jouable.

Dernière bonne nouvelle : le service proposé par Rainway est totalement gratuit. Enfin, précisons que le véhicule doit obligatoirement se trouver à l’arrêt, faute de quoi l’application refuse de fonctionner.

well here it is. every PC game can now be played on your Tesla via @RainwayApp right now!@elonmusk, 2B says call me. pic.twitter.com/OqJeB5FGpG

— Andrew Sampson (@Andrewmd5) March 8, 2020