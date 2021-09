Un jeu Sonic sur Megadrive vendu aux enchères 430 500 dollars, ça sent l’arnaque

Un exemplaire de Sonic The Hedgehog sur Megadrive s’est vendu aux enchères à 430 500 dollars. C’est la première fois qu’un jeu Megadrive atteint un tel montant. Il est loin d’égaler le record absolu du jeu le plus cher au monde : Super Mario Bros dont un exemplaire a atteint les 2 millions de dollars. Mais cette affaire rappelle aussi les suspicions de conflit d’intérêts qui pèse sur l’organisme de certification des jeux, Wata Games.

Certains jeux anciens ont atteint des sommets lors de vente aux enchères. Un Legend of Zelda a été vendu 870 000 dollars. Un exemplaire scellé de Super Mario 64 a été acheté 1,3 million d'euros. Et un Super Mario Bros a été vendu 2 millions de dollars. Et ce n’est pas la première fois qu’un Super Mario sur NES atteint une somme folle : en avril, un autre exemplaire était vendu plus d’un demi-million de dollars. Vous remarquerez que ces jeux tournent tous sur une console de Nintendo.

Mais les enchères ahurissantes ne sont plus une exclusivité de Nintendo. La première vente astronomique sur un jeu Sega s’est achevée le week-end dernier. Il s’agit d’un exemplaire de Sonic The Hedgehog, premier jeu de la série qui deviendra la mascotte de Sega. Il est sorti en 1991 sur Megadrive. Il s’agit ici d’un exemplaire qui fonctionne sur Genesis (la Megadrive américaine). L’enchère, opérée par Goldin Auctions, s’est achevée à 430 500 dollars. Il devient le jeu d’une console Sega qui atteint le prix le plus élevé.

Les enchères des jeux Megadrive finissent à un prix de plus en plus élevé

Ce qui différencie cet exemplaire des 15 millions d’autres vendus dans le monde est son état. Wata Games, la célèbre entreprise d’expertise des jeux vidéo, lui a accordé la note de 9,4. C’est évidemment une excellente note. Selon la présentation de Goldin Auctions, le jeu est scellé et porte certains marquages qui authentifient sa rareté. Le même jour, un Sonic 2 s’est vendu à 6600 dollars et un Sonic 3 a été cédé à quasiment 8000 dollars.

Cette nouvelle vente record relance évidemment la polémique sur les conflits d’intérêts entre les sociétés qui évaluent les jeux vidéo, comme Wata Games, et ceux qui vendent les jeux, qu’il s’agisse des hôtels des ventes ou des particuliers. Plusieurs vidéos ont été diffusées sur YouTube affirmant qu’il existe un lien qui sert à la spéculation des jeux vidéo. L’une de ses vidéos parlait de la tentative de vente d’un Super Mario à l’émission Pawn Stars. L’expert de Wata Games aurait été de mèche avec le vendeur. Vous pouvez retrouver la séquence de l’émission ci-dessous.