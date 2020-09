Tesla : l’Autopilot activé, il fait une sieste dans sa voiture lancée à 150 km/h

L'Autopilot des véhicules Tesla est encore au centre d'une nouvelle affaire. Au Canada, un jeune conducteur a jugé bon de profiter de l'Autopilot pour faire une sieste. Problème, il était lancé à 150 km/h sur l'autoroute.

Ce n'est pas la première fois que l'Autopilot, le système de conduite autonome des véhicules Tesla, défraie la chronique. On se souvient par exemple de cette affaire, où un conducteur ivre avait été poursuivi pendant 11 km par la police pendant qu'il dormait dans sa Tesla. En 2018 en Grande-Bretagne, un chauffeur britannique s'était fait arrêter en “conduisant” sa voiture depuis le siège passager.

L'histoire de ce vendredi 18 septembre ne risque pas de faire bonne publicité à la technologie d'Elon Musk. Selon nos confrères de la BBC Canada, un jeune conducteur a eu la bonne idée d'incliner totalement son siège pour faire une petite sieste au volant de sa Tesla. Le tout lancé à 150 km/h sur l'autoroute.

Les autorités locales ont reçu des appels de plusieurs conducteurs, affirmant qu'un véhicule visiblement sans conducteur se déplaçait à vive allure sur l'autoroute. Les sièges avant étaient complètement inclinés, et il était impossible d'apercevoir le chauffeur. Très rapidement, un véhicule d'intervention a été dépêché sur la bretelle pour stopper la voiture.

“Après que l'officier en charge ait activé les gyrophares de son véhicule, la Tesla a automatiquement commencé à accélérer. L'officier a pu obtenir des relevés radar sur le véhicule, confirmant qu'il avait automatiquement accéléré jusqu'à 150 km/h exactement”, précisent les autorités.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1

— RCMP Alberta (@RCMPAlberta) September 17, 2020