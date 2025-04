Tesla lance la grande mise à jour de printemps 2025, voici tout ce qui change sur ses voitures

Tesla fait son grand ménage de printemps : entre corrections de bugs, caméras malines et retour du courant coupé, la mise à jour 2025.14 promet de grandement changer le fonctionnement de certaines parties des voitures électriques.

Alors qu’Elon Musk navigue entre les polémiques et les annonces de nouveaux modèles, Tesla sort sa traditionnelle mise à jour printanière. Au menu : des phares qui dansent avec la nuit, une caméra d’angle mort futée, et le retour tant attendu des prises 12V… même quand la voiture est verrouillée. De quoi redonner un peu d’amour aux propriétaires, lassés par les caprices logiciels passés.

Phares adaptatifs : la lumière (enfin) pour tous

Exit les appels de phares manuels : la mise à jour active les feux matriciels sur les Tesla équipées, en Amérique du Nord. Ces phares LED découpent la nuit comme un laser, éteignant pixel par pixel les zones où surgit un piéton ou une voiture. Une révolution déjà disponible en Europe, mais qui nécessite un ordinateur de bord installé depuis fin 2022.

Seul hic : le Cybertruck, pourtant dernier-né, reste à la traîne. Pas de rétrofit prévu, dommage pour les fans du pick-up qui roule comme un tank, mais qui n’arrive pas bien à se vendre. Pour les autres, c’est une véritable amélioration pour la conduite de nuit, à condition d’avoir une Model Y récente, une Model 3 post-2022 ou une S/X rafraîchie.

Caméra d’angle mort et Sentry Mode en mode espion

Finie l’époque où jeter un œil à l’angle mort demandait de loucher vers l’écran central. Les Model S et X 2021 et plus récentes projettent désormais le flux vidéo latéral directement sur l’écran du conducteur, côté clignotant activé. Plus intuitif, moins dangereux.

Côté sécurité, les caméras des montants B (celles près des portières) s’ajoutent à Sentry Mode. Six angles de vue au lieu de quatre, pour traquer les vandales même en plein angle mort. Une aubaine, mais réservée aux véhicules dotés de l’AI4, le cerveau électronique dernier cri de Tesla.

Navigation : éviter les bouchons et le ventre qui gargouille

Tesla s’attaque aux estomacs vides avec un GPS qui liste restaurants et cafés près des Superchargeurs. De plus, trois nouvelles options de trajet : « Le plus rapide », « Moins d’arrêts », et « Éviter les autoroutes ». Pratique pour choisir le trajet qui correspond le mieux à votre situation actuelle.

Cybertruck : la mise à jour qui pourrait bien le sauver

Le pick-up électrique comble (enfin) son retard. Au programme :

Anti-franchissement de ligne : le volant vibre ou corrige si vous franchissez une bande. Trois modes : zen, alertes, ou assistance active.

: le volant vibre ou corrige si vous franchissez une bande. Trois modes : zen, alertes, ou assistance active. Capot avant à mémoire : réglage de l’ouverture par lieu, idéal pour les parkings bas.

: réglage de l’ouverture par lieu, idéal pour les parkings bas. Mode Confort automatique : suspension et accélération adoucies dès qu’on active l’Autopilot.

: suspension et accélération adoucies dès qu’on active l’Autopilot. Coffre, prises et musique : le petit plus qui change tout

: le petit plus qui change tout Coffre intelligent : le coffre peut désormais mémoriser la hauteur d’ouverture du coffre selon le lieu. Plus de rayures sous le garage, et la fonctionnalité est aussi disponible pour les modèles S, X, 3 et Y les plus récents.

: le coffre peut désormais mémoriser la hauteur d’ouverture du coffre selon le lieu. Plus de rayures sous le garage, et la fonctionnalité est aussi disponible pour les modèles S, X, 3 et Y les plus récents. Prise 12V et USB ressuscitées : branchez votre glacière, verrouillez la voiture, laissez-la tourner… tant que la batterie dépasse 20 %. Finie la corvée du mode Camping pour un simple chargeur.

: branchez votre glacière, verrouillez la voiture, laissez-la tourner… tant que la batterie dépasse 20 %. Finie la corvée du mode Camping pour un simple chargeur. Méli-mélo musical : Spotify, Apple Music et YouTube Music gagnent en ergonomie. Les playlists de plus de 100 morceaux sont mélangables, et le hotspot du téléphone se reconnecte seul.

Et si c’était tout ?

La mise à jour commencera à être déployée en OTA cette semaine. D’habitude, Tesla glisse des surprises de dernière minute, peut-être un jeu caché ou un easter egg en l’honneur de Musk. En attendant, les propriétaires peuvent souffler : leur voiture vient de gagner une nouvelle jeunesse.