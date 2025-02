Tesla commence à payer les frasques politiques d’Elon Musk, les actes de vandalisme s’enchaînent

Tesla commence à payer l'entrée en politique et le virage très à droite de son PDG d'Elon Musk. Depuis quelques semaines, les actes de vandalismes et les appels au boycott se multiplient contre la marque.

Comme vous le savez peut-être, Elon Musk n'est plus seulement un milliardaire controversé. Désormais, le patron de Tesla et X est officiellement entré en politique au sein de l'administration Trump. En tant que fonctionnaire spécial du gouvernement, il a pour tâche de sabrer dans les dépenses des institutions américaines avec les membres du DOGE (Département de l'efficacité gouvernementale).

Et comme il fallait s'y attendre, l'opinion publique ne voit pas forcément d'un bon oeil les nouvelles attributions politiques de l'homme d'affaires. Son récent virage très à droite, illustré par ce salut bras tendu lors du discours d'investiture ou encore son soutien manifeste au parti d'extrême droite allemand AfD, n'ont pas arrangé les choses.

Boycott et vandalisme contre Tesla

Problème, les frasques politiques d'Elon Musk commencent à nuire à Tesla. Depuis quelques semaines, les actes de vandalismes et les appels au boycott se multiplient à l'encontre de la marque. Ce 11 février 2025 par exemple, des activistes d'Action Justice Climat se sont attaqués au siège parisien de Tesla en recouvrant les façades avec de la peinture “brun nazi”, en référence à la couleur des uniformes des SA (également appelée chemises brunes).

La date n'a pas été choisie au hasard, le patron de Tesla était justement attendu dans la capitale ce mardi au Sommet international de l'IA au Palais des Glaces. Finalement, il ne se sera même pas déplacé. “On n'invite pas les fascistes, on les combat”, pouvait-on lire sur sur l'un des collages appliqués sur la baie vitrée du show-room.

Des actions anti-Musk dans toute l'Europe

Aux Pays-Bas, des manifestants ont dessiné des croix gammées et des slogans anti-Musk sur un magasin du constructeur à la Haye. Vous avez également pu voir au JT et sur les réseaux sociaux ces images de la Gigafactory de Berlin. Des activistes ont projeté le mot Heil et le salut de Musk sur les façades de l'usine. En Pologne, le soutien d'Elon Musk à l'AfD et ses commentaires très limites sur l'histoire allemande (“les enfants ne devraient pas être coupables pour les pêchés de leurs… grands-parents) ont poussé le ministre du Tourisme à prendre la parole : “Il est nécessaire de répondre fermement à Musk, par exemple avec un boycott”. Sur son propre sol, Tesla n'échappe pas non plus aux actions militantes et au vandalisme. Il y a quelques jours, une concession Tesla a été attaquée à plusieurs reprises dans le Colorado.

Plus inquiétant pour la marque, cette défiance envers Elon Musk se ressent aussi dans les résultats. En Europe, les ventes de Tesla ont chuté de 50 % par rapport à l'année dernière. Bien entendu, l'image désastreuse du PDG n'est pas la seule responsable (manque de stocks, attente autour du nouveau Model Y), mais son impact est indéniable.

