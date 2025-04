Cybertruck : le pick-up électrique futuriste de Tesla est un flop, c’est officiel

Elon Musk voulait révolutionner le pick-up. Résultat : le Cybertruck accumule les ventes en berne et les pièces qui se détachent en roulant. La preuve que même un visionnaire peut se planter… surtout quand il ignore ce que veulent les clients.

Annoncé comme une révolution, le Cybertruck de Tesla devient surtout un cas d’école des promesses trop ambitieuses. Malgré son design futuriste et ses vidéos virales, le pick-up électrique peine à séduire. Résultat : plus de 2 400 invendus dorment dans les stocks américains, pour une facture de 200 millions de dollars. Une hécatombe qui force Tesla à ralentir sa production… et à réviser ses rêves de domination.

En 2024, première année complète de commercialisation, Tesla a écoulé à peine 40 000 Cybertruck. Loin des 250 000 unités annuelles promises par Musk. Pire, début 2025, les ventes US ont dégringolé de 32,5 %, avec seulement 2 619 exemplaires vendus en deux mois. Même les fidèles de la marque boudent ce monstre de 3 tonnes, vendu 82 235 dollars l’unité.

Le Cybertruck n’arrive pas à convaincre

Les rappels techniques n’arrangent rien. Rien qu’en 2024, 46 000 Cybertrucks ont été rappelés pour des pièces qui se décollent en roulant. Un comble pour un véhicule censé incarner la robustesse. Sans compter la pédale d’accélérateur défaillante, déjà signalée. Conséquence : les prix de l’occasion s’effondrent (-55 %), et Tesla refuse désormais de reprendre les modèles en échange.

« Je ne fais aucune étude de marché », a lâché Elon Musk, comme un pied de nez aux investisseurs. Un mantra risqué, alors que le Cybertruck cumule les défauts structurels. Trop lourd, peu adapté au chargement, esthétique polarisante… Les propriétaires de pick-up traditionnels, habitués à l’utilitarisme des Ford F-150, ont vite retourné leur veste.

Au premier trimestre 2025, Tesla a écoulé 336 681 véhicules dans le monde, contre 387 000 un an plus tôt. Même les rabais agressifs et les crédits à taux zéro n’y font rien. La faute aussi à l’image écornée de Musk, éclipsée par les controverses politiques et les manifestations anti-Tesla. Pourtant, le Cybertruck reste le pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis en 2024 (39 000 unités). De quoi garder un espoir… si Tesla parvient à le rendre encore plus intéressant à l’avenir.