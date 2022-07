Tesla : la plateforme de jeux vidéo Steam arrive bientôt dans les voitures électriques

Tesla cherche apparemment à élargir sa collection de jeux embarqués dans ses Tesla en ajoutant Steam. Dans une réponse à un tweet, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé l’arrivée imminente de la célèbre plateforme de jeux vidéo.

Selon un nouveau rapport d’Electrek, le constructeur automobile américain investit actuellement massivement dans l'intégration de jeux vidéo dans son système de divertissement embarqué, car cela pourrait entraîner une augmentation des « jeux jouables à l'intérieur des véhicules Tesla ». Pour faire significativement grossir le catalogue actuel, qui comprend déjà certains titres mythiques tels que Cuphead ou encore Sonic, Tesla compterait bien ajouter Steam à ses voitures.

Ayant constaté l'intérêt des propriétaires de Tesla pour les jeux vidéo, Elon Musk a répondu à une vidéo virale pour confirmer que l'intégration de Steam est en route. En effet, dans un tweet, le PDG Elon Musk a déclaré que l'entreprise « progresse dans l'intégration de Steam » et que nous pouvons nous attendre à une démo « probablement le mois prochain ». Cela faisait maintenant plusieurs mois que l’on savait que Tesla comptait proposer des jeux Steam dans ses voitures, et ceux-ci pourraient donc enfin arriver dans les semaines qui viennent.

Vous pourrez bientôt jouer à des jeux AAA dans votre Tesla

L’arrivée de jeux tels que Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3 sera bientôt possible, car les voitures ont récemment adopté un tout nouveau processeur AMD Ryzen plus puissant que la génération actuelle. Le nouveau système embarqué offre une puissance de traitement allant jusqu'à 10 téraflops, ce qui est suffisant pour rivaliser avec les dernières consoles de jeu de salon comme la PS5.

Une récente mise à jour du logiciel Tesla a même ajouté la prise en charge de plusieurs manettes via Bluetooth pour permettre des modes multijoueurs dans les jeux. Tout semble donc indiquer que l’arrivée de Steam est imminente dans les Tesla.

Évidemment, les jeux vidéo ne sont accessibles que lorsque le véhicule est à l’arrêt, par exemple pendant que vous rechargez votre voiture. Il serait impossible pour Tesla d’autoriser les jeux vidéo en mouvement avant que ses voitures ne soient totalement autonomes, un objectif encore assez lointain pour l’entreprise.