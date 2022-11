Tesla : la nouvelle à mise à jour va enfin améliorer la fiabilité des feux de croisement

Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, le Code de la route français vous impose de passer en feux de croisement quand un véhicule arrive en face de vous. Une fonctionnalité normalement automatisée dans la Model 3 et la Model Y. Elle était jusqu’à maintenant trop peu fiable. Tesla a donc décidé de l’améliorer.

La Model 3 et la Model Y de Tesla proposent une fonctionnalité qui permet de passer automatiquement d’un éclairage à l’autre. Si l’idée est excellente en théorie, la pratique a démontré que les voitures électriques américaines sont loin d’être de bonnes élèves en la matière. En matière de feux de croisement, le comportement des Tesla est encore trop erratique.

Une prochaine mise à jour du logiciel va améliorer le système de détection des Model 3 et des Model Y . Très bientôt, elles passeront vraiment en feux de croisement lorsqu’un véhicule arrivant en face sera repéré. La fonctionnalité est activée quand l’Assistance au maintien de cap est engagée, mais il sera également possible de l’imposer par ailleurs, en entrant dans le menu et en l’activant.

Les feux de route et de croisement des voitures de Tesla vont enfin fonctionner correctement

Un peu à l’image de son fantasque PDG, Elon Musk, Tesla accapare en ce moment les unes de la presse. La compagnie a enfin lancé la production du Semi, le poids lourd destiné aux transporteurs dont l’autonomie devrait atteindre les 800 kilomètres. Par ailleurs, la fabrication du Cybertruck, le pick-up électrique qui compte déjà 1,5 million de précommandes, devrait démarrer au deuxième trimestre 2023 dans la Gigafactory Texas, près d’Austin.

Au rayon des autres annonces marquantes de la compagnie, on notera également l’arrivée de la conduite autonome pour tous. Seuls les utilisateurs américains peuvent pour l’instant souscrire à la bêta du programme, cette fonctionnalité n’étant pas près d’être acceptée sur le Vieux Continent, pour des raisons de législation et de sécurité évidentes. Face à ce foisonnement d’initiatives, que peuvent faire les autres fabricants d’automobiles ? Certains, tels que Honda, installent des PlayStation 5 dans l'habitacle de leurs véhicules pour appâter le chaland.