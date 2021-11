Tesla installe des antennes Starlink dans les Supercharger pour aider à passer le temps

Tesla a commencé le déploiement d’antennes Starlink au sein de ses stations Supercharger. Grâce à ces dernières, les automobilistes peuvent profiter d’une connexion Wi-Fi en attendant de récupérer de la batterie. Les premières paraboles ont été aperçues aux États-Unis, mais pourraient débarquer partout dans le monde.

Profiter d’un réseau Wi-Fi en voiture, voilà le rêve de beaucoup d’automobilistes. Pour cela, certains sont prêts à tout, comme installer une antenne Starlink sur leur capot. Sans avoir à virer vers de telles extrémités, il y a des moments où l’on aurait bien besoin d’un autre réseau que ses données mobiles. Les conducteurs Tesla, notamment, doivent trouver comment passer le temps lorsque leur voiture est en pleine recharge.

La firme d’Elon Musk propose déjà plusieurs solutions dans ce but précis. Son système d’infotainment, aussi puissant qu’une PS5, a de quoi faire patienter pendant la trentaine de minutes nécessaire pour recharger la batterie. Seulement, pour naviguer sur Netflix, YouTube ou encore Twitch, il faut bien se connecter à Internet. Tesla propose donc un abonnement à 10 $/mois pour accéder à son réseau cellulaire, mais tout le monde ne souhaite pas payer pour.

Profitez du réseau Starlink quand vous rechargez votre Tesla

Néanmoins, cet abonnement ne sera bientôt plus nécessaire — du moins, si vous ne l’utilisez que quand vous rechargez votre voiture. À en croire une photo postée sur Reddit, Tesla commence à déployer des antennes Starlink dans ses Supercharger. Dans les commentaires, plusieurs utilisateurs confirment avoir repéré la parabole dans la station près de chez eux. Ces dernières ont donc pu profiter d’une connexion gratuite entre 50 et 150 Mbps, pendant le temps nécessaire à la recharge.

Il s’agit là d’une décision logique de la part d’Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. Avec déjà plus de 100 000 utilisateurs à travers le monde, cette opération promet de séduire de nouveaux utilisateurs. D’autant que le réseau Supercharger est lui aussi en pleine expansion. 3100 stations existent déjà autour du globe, et Tesla promet de bientôt s’implanter dans toutes les grandes villes d’Europe. Une stratégie gagnant-gagnant, donc.

