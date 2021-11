Starlink : SpaceX dévoile une nouvelle parabole avec un design rectangulaire

SpaceX a mis à jour son site Internet avec les images d’une nouvelle parabole Starlink au design plutôt étonnant, puisque celui-ci est rectangulaire plutôt que circulaire comme la génération précédente.

SpaceX a discrètement lancé un nouveau modèle de parabole pour son service d’Internet par satellites Starlink. Alors que la parabole d’origine propose un design circulaire, le nouveau modèle adopte lui un design rectangulaire. Pour l’instant, elle n’est visible que sur le site Internet américain de Starlink. Les clients en France devraient donc toujours recevoir l’ancien modèle.

La nouvelle parabole semble plus facilement transportable, une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent les terminaux Starlink en dehors de chez eux. En effet, cette nouvelle antenne est plus légère qu'auparavant puisqu'elle pèse maintenant 4,2 kg contre 7,3 kg pour l'ancienne antenne circulaire. Il serait également désormais possible de détacher le câble de la parabole elle-même, et que celui-ci a vu sa longueur se réduire. Il ne mesure plus que 22,86 mètres, contre 30,48 mètres sur le modèle précédent. De plus, on sait déjà qu’elle ne dispose pas de port Ethernet, mais qu’un adaptateur est disponible en tant qu’accessoire.

La nouvelle antenne de Starlink coûtera moins cher à produire

Si SpaceX a changé le design de sa parabole, c’est surtout pour optimiser son coût de production. En effet, on sait que SpaceX ne peut actuellement produire qu’environ 5000 antennes par semaine, ce nouveau design pourrait donc lui permettre d’augmenter la cadence.

De plus, les paraboles circulaires coûteraient actuellement environ 1 300 dollars à produire, alors que SpaceX les propose à seulement 500 dollars à ses clients. Les premières versions coûtaient même 3000 dollars à fabriquer, d’après Bret Johnson, le directeur financier de SpaceX. Les nouvelles paraboles devraient donc coûter moins cher à produire, mais SpaceX ne peut pas encore se permettre de faire baisser le prix de l’antenne pour les clients, puisqu’il continue de les vendre à perte. D’ici quelques années, l’entreprise compte faire baisser le coût des paraboles à 250 dollars.

En plus d’offrir un nouveau design, la deuxième génération de parabole est également compatible avec différents supports, qui seront vendus séparément. On retrouve par exemple des supports muraux de différentes tailles, des poteaux à fixer au sol ou encore un support pour installer l’antenne sur un toit.