Tesla inaugure le Giga Lab de Chengdu, un concept store fait pour conquérir le marché chinois

Tesla investit lourdement dans tous les pays du monde. En ouvrant un nouveau concept store en Chine, la compagnie veut s’imposer comme un acteur incontournable de la voiture électrique dans ce pays où il est si difficile de se faire une place.

Tesla vient d’ouvrir un nouveau magasin à Chengdu. En plus de proposer d’essayer ou d’acheter les divers modèles de la marque, la compagnie y met littéralement ses processus de fabrication en vitrine. L’objectif, avec ce lieu au design très étudié, est de séduire les consommateurs chinois sur ce marché extrêmement concurrentiel dominé par BYD. La compagnie texane a elle-même annoncé l’ouverture de ce lieu sur Weibo et sur son compte Twitter chinois.

Tesla affirme que l’intérieur du « GIGA LAB » imite la Giga Factory de Shanghai et montre le processus de fabrication des véhicules Tesla. Ici, les clients peuvent ressentir la beauté pure et dure des véhicules Tesla ». Cette boutique digne d’un atelier de Tony Stark fait en effet office de musée consacré aux voitures de la compagnie.

Tesla ouvre un concept store Giga Lab à Chengdu pour contrer BYD sur son propre terrain

Différents éléments propres aux voitures électriques sont exposés dans des vitrines et des bras articulés font mine d’assembler une Model 3. Les visiteurs de cette boutique Tesla sont guidés à travers le processus de fabrication du châssis de la voiture. Ils apprennent également qu’il ne faut que 45 secondes pour fabriquer une Tesla, une preuve de la puissance de production du leader mondial des ventes d’EV.

Le Giga Lab s’ajoute à une liste grandissante de boutiques physiques Tesla. De 500 en 2020, leur nombre est passé à mille environ cette année. Par ailleurs, la marque américaine continue d’implanter des usines et des stores partout dans le monde pour être au plus près des marchés locaux. Rien qu’en France, Tesla envisagerait de créer deux autres Gigafactories à Grenoble et Douai, après avoir ouvert une première usine de batteries à Billy-Berclau/Douvrin. La compagnie étend également son réseau de stations de recharge, et grâce à la signature de partenariats stratégiques s’impose tous les jours un peu plus sa technologie comme le chargeur universel.